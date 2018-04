Kaspar Kurve Raimond Kaljulaidile: tulge ja liituge ise Eestimaa Rohelistega!

Hea Raimond,

Aitäh kirjutamast ja meie käekäigu pärast muret tundmast. Ütlen otse ja keerutamata – üsna üllatav oli ühe Keskerakonna poliitiku sellist kirja täna hommikul lugeda ja veelgi üllatavam on asjaolu, et Eestimaa Roheliste juhatusele mõeldud kiri millegi pärast mõni tund hiljem ka Postimehes figureerib. Suhtekorralduse trikk? Ei tea, ei oska öelda ja lõppude lõpuks ei peagi ma kõigest aru saama. Teie kirjast sain ma aru küll ja see vast ongi siinkohal kõige olulisem.

Meil oleks väga hea meel, kui leiaksite aja tulla laupäeval meie üldkogule. Kõnemehena olete kahtlemata osav, aga kõnepuldi reserveerime üldkogul siiski ainult rohelistele, seda mitte kiusust, vaid äärmiselt lihtsal põhjusel – tegemist on siiski Eestimaa Roheliste üldkoguga. Samas oleks nii minul kui ka teistel juhatuse liikmetel hea meel pärast üldkogu maha istuda ja mõtteid vahetada. Tühjast-tähjast rääkida pole meil kellelgi eeldatavasti aega ega tahtmist, aga teie kirja järgi tundub, et ühisosa rohelistega on teil üsna suur, mis meile loomulikult rõõmu valmistab:

«Ma teen seda ainult seetõttu, et nii nagu kümned ja kümned tuhanded eestimaalased, valutan minagi südant Eesti looduse tuleviku pärast. Näen koos teiega, et usk piiritusse majanduskasvu iga hinnaga, ohustab kõigi sellel planeedil elavate liikide tulevikku. Ja pean oluliseks, et roheliste maailmavaade oleks esindatud seal, kus Eesti tulevikku määravaid otsuseid langetatakse.»

Seetõttu ei näe ma ka probleemi teile siinkohal ise üks ettepanek teha (ja seda ilma igasuguse irooniata): tulge ja liituge Eestimaa Rohelistega. Te olete kahtlemata särav ja kogemustega poliitik, ühtlasi on teil teie kirjutatu põhjal maailmavaateliselt oluliselt rohkem ühist roheliste kui Keskerakonnaga. Lisaks, kuna teie suurim mure tundub olevat meie mittepääsemine riigikogusse, siis on üsna loogiline eeldada, et sellise sammuga väheneks ka roheliste oht künnise alla jääda märkimisväärselt.

Olen kindel, et ma ei pea teile eraldi selgitama, et «rohelisus» ei ole mingi kiiks ega moeröögatus – (meie kõigi) jätkusuutlikust silmas pidades ning kaks sammu ette vaadates on selge, et on tegemist ainsa (ratsionaalse) valikuga. Meie uks on Teile, nagu ka kõigile teistele roheliselt mõtlevatele inimestele ja poliitikutele (sest vähemalt sõnade järgi on neid Eestis üllatavalt palju), avatud. Astuge julgelt sisse!