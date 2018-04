Meelis Kitsing: Brexit erinevate stsenaariumite valguses

Ühendkuningriigi (ÜK) lahkumiseks Euroopa Liidust (EL) on nüüd kokkulepitud üleminekuperiood 2020. aasta lõpuni. See võib lühiajaliselt luua tugevama kindlustunde, kuid Brexiti tähendus ei ole muutunud selgemaks ning ei ole põhjust eeldada, et Brexiti üle läbirääkijad lõpptulemust ja sellega kaasnevaid mõjusid teavad. Neil võivad olla kõige paremad kavatsused, kuid tee põrgusse on just nendega sillutatud ning tulevik on täis ettearvamatuid tagajärgi ja teadmata teadmatuid.

See ei tähenda, et tuleks loobuda Brexiti mõjude üle arutlemast ja nende analüüsimisest, kuid pigem tuleks seda teha erinevate alternatiivsete stsenaariumite valguses. Erinevad mõttekojad ja konsultatsioonifirmad on püüdnud välja tuua võimalikke mõjusid lähtudes erinevatest eeldustest. Alljärgnev käsitlus võtab need kokku, keskendudes ennekõike kaubandusele ja jättes kõrvale Brexiti laiema mõju.

Tolliliidust lahkumine

Selle stsenaariumi järgi läheks ÜK pärast EList lahkumist kaubandussuhetele, mis põhinevad Maailmakaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglitel. Maailma üks juhtivamaid advokaadibüroosid Clifford Chance ja juhtimiskonsultatsioonifirma Oliver Wyman avaldasid märtsis uuringu, mille järgi oleks selle kogukulu ÜK majandusele 27 miljardit Briti naela aastas, mis moodustab 1,5 protsenti kogu lisandväärtusest. 70 protsenti kulust tekib järgmistes sektorites: finantsteenused, autotööstus, põllumajandus, joogi- ja toidukaubad, plastik- ja keemiatooted ja tarbekaubad.

Kõige suurem kulu on finantsteenustele ja regiooniti on mõju Londonile kõige suurem, ulatudes 2,5 protsendini lisandväärtusest ja moodustades 40 protsenti kogumõjust, kusjuures väikesed firmad kannatavad rohkem kui suured. Praegu on ÜKs 65 000 ettevõtet, kus on vähem kui 50 töötat ja kes peamiselt kauplevad EL riikidega.

Kuna EL on netoeksportija ÜKsse, siis on absoluutne aastane kogumõju Euroopa liidule suurem, ulatudes 31 miljardi Briti naelani. 75 protsenti sellest kulust langeb 6 sektori õlule. EL riikide seas jagunevad mõjud erinevalt. Iirimaa ja Saksamaa kannatavad kõige rohkem. Iiri põllumajandus on sõltuvuses ÜK tarbijate nõudlusest. Neli Saksamaa piirkonda – Baier, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen ja Alam-Saksimaa – kannavad 70 protsenti kogu mõjudest Saksamaale, kuna nende tööstus ja autotööstus on tihedalt tarneahelate kaudu ÜKga seotud.

Lisaks ei tasu ära unustada, et ÜK lahkumine tähendab EL eelarve jaoks olulist kulude kärpimist või lisarahastuse leidmist uute maksude ja/või liikmesriikide panuse näol. Kuna Saksamaa on üks põhiline panustaja EL eelarvesse, tabab Saksamaad topelt hoop: lisaks oluliste tööstuste konkurentsivõime vähenemisele kasvab surve riigieelarvele.

FOTO: Matt Crossick/Empics Entertainment

Ühepoolne vabakaubandus tolliliidust lahkumisel