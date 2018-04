Mis on kaalul, kui pisike vaene riik satub maailma vägevate huviorbiiti ning kuidas lihtsa khmeeri elujärg seetõttu aina kasinamaks jääb – sellest mõned read.

Kasvav toetus opositsioonile

Hun on hetkel maailma pikima staažiga peaminister, olles sellel kohal katkematult aastast 1993. Valitsuses niiditõmbajaks peetakse teda juba 1980ndate keskpaigast.

Huni võimuperioodil on Kambodža vaatamata vahepealsele maailma aktiivsele doonorlusele, kukkunud stabiilselt allapoole kõigis majandust ja ühiskonna toimimist mõõtvates edetabelites.

Riigi keeruka valimisseaduse tõttu saab aga võitjapartei regioonides vaatamata opositsiooni olulisele toetusele kõik kohad ning seeläbi on CPP kindlustanud oma võimu vaatamata toetuse kahanemisele veelgi.

Kambodžas on poliitiline elu rahvale oluline, kohalikel valimistel osales viimati 82 protsenti valimisõigusega kodanikest. Kuid 2018. aasta parlamendivalimistel tõotab osalusprotsent oluliselt kukkuda. Miks?

Opositsiooni lahustamine

Hun, kellele isegi naaber ja ideoloogiline toetaja Vietnam on andnud märku, et aeg oleks astuma hakata, tunnetab selget survet.

Kogu protsess tehti 2017. aasta sügisel erakordse tempoga. Üle saja CNRP juhtivliikme said riigikohtu kiire otsusega poliitikas tegutsemiskeelu ning parteiliider Kem Sokha vangistati.

Seega ei ole Huni valimisvõidus suvel enam mingit kahtlust. Küll aga on selline sisepoliitiline tegevusplaan tekitanud pingeid seniste Kambodža partnerite ja vastaste vahel maailmaareenil.

Hiinale sülle kukkunud võimalus

Huni meetodid valimiste tulemuse mõjutamisel on tema toetajate ringist viinud Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liidu. ÜRO on teinud samuti olulisi etteheiteid.

Tekkinud väärtuspõhise vaakumi on äärmiselt kiiresti ja edukalt ära kasutanud hoopiski Hiina!

Hiina laenuraha ja tagastamatu toetus infrastruktuuri projektidele, kaevandustele, agraarsektorisse ning vähese metsa majandamise (loe: Hiinasse peenraha eest äraandmisesse) ettevõtmistesse on viimase kahe aastaga suurenenud ligi 30 protsenti aastas.

Hiina otseinvesteeringud Kambodžasse olid eelmisel aastal 4,1 miljardit eurot, mis on kordi suurem kui mis tahes teise riigi panus.

Hun oli ainus Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) ühenduse liider, kelle toetusega on jäänud organisatsiooni tippkohtumistel allkirjad puudu lõppdokumentides, mis kahjustanuks Hiina huvisid Lõuna-Hiina merel. Allkirjadest keeldub neil üritustel sageli ka Hiina.

Uusarenguna on Hiina ja Kambodža viimase territooriumil tegemas ühiseid sõjaväeõppuseid.

Kõik eelpooltoodu on tagajalgadele ajanud aga Vietnami, kelle jaoks Hiina tõus regioonis on äärmiselt vastumeelne.

Huni valitsus on käivitanud kampaania Kambodžasse jäänud ligi 70 000 etnilise vietnamlase tagakiusamiseks, mis on Hanoist toonud kaasa väga teravaid reaktsioone.

Kuigi vietnamlased on khmeeride riigi territooriumil elanud sajandeid, kolis peale Pol Poti režiimi kukutamist Vietnami sõja järelmite eest Kambodžasse ka hulk vietnamlasi ja nende õigusele riigis elada praegune kampaania keskendubki.

ÜRO, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide tavapärase rahalise toetuse valimiste korraldamiseks on nüüdseks asendanud Peking, kelle jaoks opositsoonilise CNRP füüsiline mahasurumine küsimusi ei tekita.

Jaapani kummaline roll

Kes Phnom Penhi sattunud, on kindlasti märganud Lexuse linnamaasturite märkimisväärset hulka selle muidu väga vaese riigi vaese pealinna tänavatel.

See omakorda viib huvitavate arenguteni Jaapani ja Kambodža omalaadselt stabiilsetes suhetes.

Tokyo on olnud vankumatu Huni ja CPP toetaja ning on ka saabuvate valimiste korraldamisel suurim finantsiline tugi.

Märkimisväärne on Jaapani roll investeerimisel Kambodža tekstiilisektorisse ning pehme kuvandi toetamiseks on suurenenud otsetoetused Kambodža abiprojektidesse, mis tihtipeale on seotud lihtrahvale arusaadavate valdkondadega nagu puhas joogivesi või meditsiin.