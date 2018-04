Ukraina ajakirjanik Aleksandr Štolko: Nadjast, terrorirünnakust ja 120 mm miinipildujatest

Kogu Ukraina võpatas aga päev hiljem, kui Ukraina julgeolekuteenistus avalikustas video ja audio, mis näitasid, kuidas Ukraina kangelane Savtšenko ja Ruban värbavad ohvitsere, et panna Kiievi kesklinnas toime terrorirünnak ehk parlamendiliikmete mahalaskmine ja riigiasutuste tulistamine miinipildujatest ja automaatrelvadest. Savtšenko andis teada, et see on tema «isiklik erioperatsioon».