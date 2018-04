Sirbis sel reedel: spioonid ja mure metsa pärast

ANNELI IVASTE «See õnnis hetk». Intervjuu Kaspars Putniņšiga.

Dirigent Kaspars Putniņš, kes tunneb end Eestis muusikas koduselt, vaatab praegusele eesti muusikale väljastpoolt.

Viimase nelja aasta jooksul on Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) teie juhatusel esiettekandele toonud tosin uudisteost. Mis ahvatleb teid nii palju uusi lugusid tellima?

Eestis on suurepärased heliloojad ja nad kõik on isemoodi käekirjaga. Ma ei ole siin kohanud ühtegi heliloojat, kes ei taha uute kõladega katsetada ega koostööd teha. Töö uute lugudega on alati huvitav ja intensiivne protsess. Kuna olen ise alati nii asjas sees, ei oska ehk päris adekvaatset hinnangut anda, aga minu meelest on uued teosed alati väga head. See annab mulle energiat teostega edasi töötada

REBEKA PÕLDSAM «Kes kirjutab meie rassismi ajaloo?»

«Häbi-häbi! Eestlased on sellised rassistid!» – «Omahäbi on häbi-häbi!» – «Eestlased on palju sõbralikumad, kui ma arvasin! Eestlased ei ole üldse rassistid: nad lihtsalt ei tea mitte midagi.»

Kas pole need põlvkondade kokkutulekutelt pärit tuttavad fraasid, mille vastu Müürilehe jõulutoimetus lugejatele vaimset enesekaitset õpetas? Aastaid on räägitud kooli õppekavade ümbertegemisest, et need vastaksid praegusele eestimaalasele ja/või teatud piirini maailmakodanikule, kes on oma maa kultuuriruumi osa, aga peab ka maailmas hakkama saama. Millise maailma osaga me ennast samastama õpetame ja millele vastanduma õpime?

KAISA BERG «Mure metsa pärast – kuidas juurdekasvu arvutatakse?»

Peagi hakatakse põhjalikumalt arutama metsanduse arengukava järgmiseks kümnendiks. Juba praegu on arutelu tulipunktis raiemahtude kavandamine. Praeguses arengukavas on optimaalse raiemahuna kirjas 12–15 miljonit tihumeetrit aastas ning keskkonnaministeeriumi esindaja on oletanud, et aastate 2021–2030 arengukavas need mahud palju ei muutu.

ULVAR KÄÄRT «Teod – meile lähedal, ent siiski vähetuntud». Intervjuu Liina Remmiga.

Eesti ohustatud liike koondava punase raamatu ajakohastamise käigus on kõigi teiste eluslooduse esindajate kõrval luubi all ka meie teod. Tigude uurijad on selle töö käigus silmitsi tõdemusega, et paljudel juhtudel tunneme oma teoliike liiga vähe, et oskaksime öelda, kas nad on ohustatud või mitte. Tigudest ja nende uurimisest rääkis Tartu ülikooli zooloogia osakonna teadur Liina Remm.

Arvustamisel:

Saara Jantuneni «Infosõda» ja Christoph Kucklicki «Granulaarne ühiskond ehk Kuidas digitaalne lõhustab meie reaalsust»

luulekogud: fs, «Tätoveerimata inimene», Kelly Turk, «Rakenduslik teoloog» ja Mihkel Kaevats, «43 luuletust» ning kogumik «Karl Asti ja Friedebert Tuglase reisid. Sõprade teateid rännuteedelt 1905–1950»

dokumentaalfilm «Ahto. Unistuste jaht» ja dokumentaalfilmide kassett «Noor veri»

näitused: «Metafoorid kodule. Noorte kunstnike tõlgendusi», «Rauge õhtu. Luulik Kokamägi (1921–1986). Maalid» ja Kai Kaljo «Lilled»

kontsert «Peep Lassmann 70»