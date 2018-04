Jaak Uibu: miks te kardate kirjutada rahvastikupoliitikast?

Paar nädalat tagasi avaldasin artikli «Miks te kardate kirjutada rahvastikukriisist». See ilmus erinevate pealkirjade ja erineva toimetamisega. Meediapanga andmeil avaldati artikkel vähemalt seitsmes väljaandes. Heitsin akadeemilisele ja poliitilisele eliidile ette nende vähest osalust avalikus meedias valitsuse poolt prioriteetseks tunnustatud valdkonnas. Tuginesin faktile, et pooled artiklid oli kirjutatud minu kui autsaideri poolt.

Kolmekümne aasta eest vastutasin kogu Eesti rahva tervise eest ja nüüdki ei saa kuidagi seda vastutust maha pesta. Püüan riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma tasuta nõustada ja nemad püüavad jälle minu nõu mitte kuulda võtta. Viimane neil õnnestub hästi. Käesolevas kirjutises hindame eliidi osalust Google'ile antud päringuga «rahvastikupoliitika», mis on loogiline jätk kriisist väljapääsu otsimisel. Jätame samaks valimi suuruse – 30 viidet. Minu arvuti näitu saab igaüks kontrollida ja täiendada. Päringud on tehtud Suurel Neljapäeval.

Esikohal Google'i vastustes on Vikipeedia, järgmised kaks kohta on haridusportaalide käes. On hea, et neis käsitletakse rahvastikupoliitikat ja selle vastu tuntakse ka huvi. Neljandal kohal on riigikantselei portaal dokumendiga «Rahvastikupoliitika alused 2009-2013». Alustega märgitud perioodi jääb rahvastikuministri ametikoha kahetsusväärne likvideerimine ja tema funktsioonide laialijagamine peale sotsiaaldemokraatide lahkumist võimuliidust.

Viiendal kohal on kunagise rahvastikuminister Katrin Saksa nõuniku artikkel Riigikogu Toimetistes Eesti rahvastikupoliitika retoorikast. Kuuendal kohal on järgmise rahvastikuministri Paul-Eerik Rummo artikkel 2003. aastast, milles ta kirjutab: «Rahvastikupoliitikal on vaja seada selged strateegilised eesmärgid, et me ei jookseks, pea laiali otsas, mitmesse suunas korraga ega takerduks ka pisinokitsemistesse.» Nähtavasti ta arvas, et strateegiaks piisab vanemahüvitise sisseviimisest ja muud pole vaja juurde luuletada. Et fiskaalabi peredele pole piisav ega otsustav, see selgus hiljem mõne aasta pärast. Hulk aastaid kaotati puudulikule rahvastikupoliitika alustele lootes. See ei tohiks korduda.

Kaks järgmist viidet on ajalehe Postimees omad. Värskete uudiste all leiame riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjoni esimehe Siret Kotka-Repinski artikli, mille on ärgitanud kümne kodaniku pakutud rahvastikustrateegia. Viimane kipub küll põhialuste kloon olema mõtteviisis – sündimus takerdub ebapiisava heaolu taha. Kas mäletate, mida ütles kuulus prantsuse demograaf ja poliitik Adolphe Landry? Ennustas, et tõeline demograafiline revolutsioon saabub siis, kus rasestumisvastased vahendid ja abort muutuvad üldkättesaadavaks. See aeg on nüüd käes! Seksuaalrevolutsiooni keskmes töötav Tervise Arengu Instituut reklaamibki: «Ikka kummiga, ikka kummiga!»

Meie valimis võime lugeda Kotka-Repinskit esimeseks tegevpoliitikuks, kes kirjutab rahvastikupoliitikast. Üsna mahukas artiklis kirjeldatakse rahvastikupoliitika põhialuste koostamise protsessi, eesmärke ja arengusuundi, mis kõlaks nagu meetmed. Probleemkomisjoni esimees ütleb, et rahastus- ja rakendusplaanid jäävad iga valitsuskoosseisu otsustada, mis lükkab rahvastikukriisi lahendamise edasi. Ühestki konkreetsest abinõust Kotka-Repinski ei kirjuta. Ehk edaspidi saab ka neist lugeda.