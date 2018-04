Tõnu Kurissoo: miljardi euro eest rumalust

Ikka juhtub! Kui kabineti vaikuses vaadata ainult Eesti kaarti ja saada kinnitust Google Mapsist, siis jääd uskuma, et Emajõgi on Eesti siseveekogu. Kabinetist õue minnes ja jõge vaadates on näha, et see voolab. Just allavoolu. Ei kuhugi mujale kui Peipsi järve.