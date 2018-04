Mihkel Mutt: vahetustega Eesti

Kui praegu võib vaid mõni eakam ärimees kuululada, et ta läheb mujale elama, sest ta on «oma kohuse Eesti ees täitnud»(!), siis enamik seda ei saa. Aga kui paljud tahaksid! Pakun, et kui Eesti tõesti oleks viie rikkama riigi hulgas, siis elaks Vahemere ääres sada viiskümmend tuhat või rohkemgi eestlast (ja kui inglise keel oleks kõigil lasteaiast saadik suus, siis teist samapalju nooremat rahvast oleks mujal maailmas).