Teadlased selgitavad, kas ultraheli saab relvana kasutada

Milleks on ultraheli kasulik?

Paljudesse kontoriruumidesse on paigaldatud kohalolusensorid, mis kasutavad liikumise tuvastamiseks ultraheli ning hoiavad valguse sees, kui keegi on ruumis, ja lülitavad selle välja, kui kedagi pole. Need sensorid kasutavad selliseid sagedusi nagu näiteks 32 kilohertsi, mida inimkõrv selgelt enam ei kuule – inimkõrva kuulmisvahemik on 20 hertsi kuni 20 kilohertsi.