Kaido Kama: mälestades Andres Ammast, meest, kes hätta ei jää(nud)

Selsamal ajal sai käidud koos Saksamaal – kristlike demokraatide kutsel ja külalistena, meie mõlema jaoks oli see üks esimesi väljamaal käimisi üldse. Ja siis viidi meid Dresdeni suurde ooperiteatrisse ooperit vaatama ja kuulama. Mina ise olen väga ooperivõõras inimene. Ja nii ma siis vaatasingi laval toimuva asemel rohkem Andrest – et millise harduse ja kaasaelamisega ta kogu asja jälgis.

Siis istusime väikese seltskonnaga ühes hotellitoas, kuulasime Moskvast venekeelseid uudiseid, võtsime väikest napsi ja arutasime tulevikuperspektiive. Andres teatas, et temal pole karta midagi – muusika- ja pillimehed on vangilaagrites alati au sees olnud ja oma eluga hästi hakkama saanud.

Selle jutu peale muutus Illar Hallaste väga murelikuks ja kurtis, et temale on kunagi karu kõrva peale astunud. Mispeale Andres soovitas tal endaga hästi läbi saada – igas orkestris olevat ainult üks trummimehe koht ja tahtjaid sellele kohale palju. Hommikupoole ööd kuulsime lõpuks raadiost, et putš on läbi.