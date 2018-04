Briti minister Alistair Burt: keemiarünnakutel pole kohta tänases maailmas

Pommitamise käigus õhku paisatud sariin tappis ligemale sada inimest, sealhulgas mitu last.

2013. aastal, peale Ida-Ghouta vastu suunatud rünnakut, mille tagajärjel hukkusid sajad inimesed, lubas Venemaa maailmale, et Süüria loobub kõikidest oma keemiarelvadest. Seda lubadust pole aga järgitud.

Viie aasta jooksul, alates esimesest keemiarünnakust regioonis, on Venemaa pidevalt õõnestanud ja üha enam ka takistanud rahvusvahelisi jõupingutusi taoliste kuritegude lõpetamiseks ning nende toimepanijate vastutusele võtmiseks.

Venemaa on korduvalt kasutanud oma vetoõigust ÜRO Julgeolekunõukogus Bashar al-Assadi jõhkra režiimi kaitsmiseks. 2017. aasta novembris vetostas Venemaa ÜRO-OPCW ühisjuurdluse mandaadi jätkamise. Julgeolekunõukogu poolt varem algatatud juurdluse eesmärk oli võtta vastutusele Süüria keemiarünnakute toimepanijad.

Venemaa vastus Süüria korduvale keemiarelvade keelustamise konventsiooni rikkumisele on teinud võimalikuks nende Süüria elanike vastu suunatud jälestusväärsete rünnakute jätkumise.

Laiemas plaanis on Venemaa ükskõiksus rahvusvahelise korra suhtes saanud üha selgemaks.

Venemaa jultunud keemiarelva kasutamine Ühendkuningriigi territooriumil kuu aja eest on järjekordne kinnitus Venemaa ilmselgest rahvusvaheliste kokkulepete eiramisest.

Ning 22. märtsil ütles Venemaa välisministeeriumi kõrge ametnik, et Venemaa keeldub aktsepteerimast Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni Salisbury rünnaku sõltumatu juurdluse tulemusi. Venemaa jaoks oleks ainumõeldav nende enda tehtav juurdlus.

Keemiarelvade jälestusväärsuses on juba saavutatud konsensus. Vaid neli maailma riiki pole liitunud keemiarelvade keelustamise konventsiooniga. 192 riiki on ühendanud jõud keemiarelvade kasutamise keelustamiseks. Tegemist on relvadega, millel pole kohta tänases maailmas.