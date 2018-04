Jaak Jõerüüt: kui kõik läheb müügiks, siis kes on ostjad?

*

Kui olin määratud Eesti suursaadikuks Küprosele, lendasin sinna, ulatama usalduskirja Küprose peresidendile.

Saarel oli soe, maikuus oli maa juba kõrbenud, oli lõvikarva seal, kus madal taimestik kasvas. Roomast ma sinna lendasin, roheluse seest. Larnaca lennuväljalt pealinna viiva tee ääred olid päris paljad, kivised ja liivased, hallid või kollakad. Kivistel künkanõlvadel paistis lugematu arv maasse torgatud väikseid vitsu ehk puuhakatisi. Pärast räägiti mulle, et üritatakse taastada metsa, mis kunagi maha raiuti. Kunagi tähendas sel puhul ümmarguselt paar tuhat aastat tagasi. Seedrid! Neid läks vaja laevade ehitamiseks, aga peamiselt vasetööstuses.

Kas neid vitsakesi oli istutatud juba kümneid või sadu tuhandeid, ma ei tea, nagu ma ei tea, mis seis selle projektiga praegu on. Kõike ei suuda guugeldada, ega kogu elu saa guugeldamise peale raisata!

Valvele tõmbunud valvesõimajad võivad siiski stardipakkude pealt maha ronida – ma ei konstrueeri siit Eesti jaoks ühtki demagoogilist paralleeli. Maailm on vastandlikke näiteid täis, võta ette mis teema tahes. Aga iga inimese mälu annab talle just seda, mis seal peitub, ja oleks patt mitte mäletada, niisamuti nagu oleks ka patt mitte tunda heameelt, et ajalooline mälu ärkab mõnikord siiski, nagu Küprosel, ehkki mitte enam nende jaoks, kes vahepealsetel sajanditel surid.

*

Kõigemüümise loosung viib me mõtte ju nurjatutele, moraalitutele müüjatele. Aga kellele sa hing müüd, kui ostjaid pole!? Needki on inimesed: ostjad, tarbijad, allaneelajad, talujad, vaikijad....

Nüüd võtan appi venelase. Aga mitte mõne päevapoliitilise kaikateemana.

Nikolai Berdjajev on vene mõtleja, üks nendest, kelle sovetivõim jõuga oma kodust ja kodumaalt minema kihutas.

Sügaval post-Stalini ehk Nikita Hruštšovi ajal, koolipoisina, mõtisklesin ma esimest korda inimesest kui mikrokosmosest. Rääkisime sellest koos pärastise akadeemiku Peeter Tulviste ja pärastise professor Ingo Normetiga, kes käisid minust mõni klass eespool Nõmme Gümnaasiumis. Kusagilt olin juba siis midagi lugenud, hoolimata sellest, et sovetiajal oli ametlikult kättesaadav lektüür tänasega võrreldes äärmiselt piiratud.

Nüüd loen Nikolai Berdjajevi teosest «Loomingu mõte. Inimese õigustamise katse» (originaal ilmus vene keeles tsaaririigis, Nikolai II ajal, aastal 1914 ja eestikeelne tõlge aastal 2016) taas sellestsamast. Lubatagu siin esitada vaid üks N.Berdjajevi lause teemale pühendatud lehekülgede müriaadist. Ilma nimedeta, keda tema omakorda esitab (ja neid on palju, need on maamärgid läbi sajandite, verstapostid inimese tunnetamise teel): «Inimene ei ole universumi murdosa. Mitte killuke sellest, vaid terve väike universum, mis hõlmab kõiki suure universumi omadusi, jättes oma jälje universumile ja universumi jälje iseendale.»

Nüüd, uuel, nn vabaduse, liberaalsuse, avatuse, koostöö, solidaarsuse, vennalikkuse ja õelikkuse ajastul, pean ma pidevalt taluma nii kodumaiseid kui kontinendiüleseid valitsejaid, kes vääramatu kindlusega käsitlevad inimest mitte mikrokosmosena, vaid kasiinotäringuna, mille külgedele on graveeritud: valija-maksumaksja-tarbija-klient.

Visalt sunnivad need tegelased kuubikuks vormitud inimhingi uskuma, et lageraie, joonsirged maanteed ja raudteed, kolm-kohta-pärast-koma-täpsusega määratud õlleaktsiis, hullud päevad kõikides kaubakeskustes, nõkshaaval solgitud kodujõed ja maailmaookeanid, nõkshaaval kiibistatud ja üha orwellilikumaks reeglistatud igapäevaelu, mürgitatud ja räsitud elusloodus, et see kõik kokku ongi paradiis ja et Eedeni aia taasrajamine edeneb!

Kõike ei saa müüa inimestele, kes teavad kasvõi pisut sellest mikrokosmosest, mis peitub inimese sees ja millest mõtlevad nii koolilapsed kui filosoofid.

Miks peaks inimene, kes on tajunud iseennast kui mikrokosmost, seda jampsi uskuma? Miks ei peaks inimene, kes näeb iseennast ja maailma hoopis teistmoodi, soovima maailmakorra muutmist selliseks, kus elu võimalikkus Maa peal ei ole müügiks?!

Niisiis – kõik müügiks, aga kellele?

Kõike saab müüa ainult tarbijatele ehk täringutele maailmakasiino omanike käes. Kõike ei saa müüa inimestele, kes teavad kasvõi pisut sellest mikrokosmosest, mis peitub inimese sees ja millest mõtlevad nii koolilapsed kui filosoofid. Ühes hiljutises ökoloog Aveliina Helmi ja ajakirjanik Hans Alla vestlusest tekkinud hoiatusloos kohtasin märgilist, rabavalt universaalset pealkirja: «Muutu, või sind muudetakse».

Aga see oleks juba järgmine jutt.