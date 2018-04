Juhtkiri: Eesti välispoliitilised valikud on endised

Õnneks seda pole juhtunud. Hiljutine Vene diplomaatide väljasaatmine enam kui 20 riigist, mis oli küll puhtalt sümboolne samm, oli euroatlantilise tsivilisatsiooni ajaloos pärast külma sõja lõppu pretsedenditu samm. Ehkki väljasaadetud diplomaate oli arvuliselt vähe, on fakt sellisest enneolematust ühtsusest omaette oluline. Hoolimata esialgsest kartusest, mida paljud pärast Trumpi presidendiks valimist avaldasid, on praeguse vabariiklastest koosneva presidendiadministratsiooni poliitika Venemaa suhtes olnud jäigem ja vähem naiivne kui Barack Obama ajal. Üks näide on sanktsioonide karmistamine, mida on tehtud ilma mingi mürata. Putini Venemaale on tarvis selgelt mõista anda, et ta ei tohi sekkuda demokraatlikesse protsessidesse Ameerika Ühendriikides ega ka teistes maades.