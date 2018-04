Liia Rebane: saja-aastane muuseum – jätkuvalt oma kohata

Tormilised arengud põhinevad tehnoloogiatel. Ka tuleviku töökohtade kujunemist mõjutavad kõige enam tehnoloogilised läbimurded. Nutikad masinad kaotavad töökohti, kuid masin vajab hooldust, arendamist, kasutaja vajab nõustamist – seega oskustega inseneride nõudlus püsib. Meil aga tehnoloogias end kodus tundvaid inimesi napib.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi prognooside kohaselt on Eestis aastal 2022 loodus-, täppis- ja tehnikateaduste ning tehnoloogia valdkonnas puudu enam kui 55 000 töötajat. Praegune haridussüsteem ei suuda seda puudujääki katta ja ei leidu ka piisavalt valdkonnast huvitatud noori, kes sellesse süsteemi siseneksid. Eesti laste teadmised loodusainetes on väga head, ometi ei näe õpilased end tulevikus töötamas teadlase või insenerina, sest ühiskonna prioriteedid on mujal, samuti puudub side ja informatsioon tööstuse rollist. Paratamatult kerkib küsimus, kas ja kus on potentsiaal teadmistepõhise majanduse ülesehitamiseks? Kuidas suudab Eesti kaasa lüüa ja kaasa rääkida muutuvas maailmas?

Meil on küll hulgaliselt riiklikke strateegiaid, kuid puudub terviklik arenguvisioon. Teaduse vajalikkust hindavad uuringud kinnitavad, et probleem on ühiskonna suhtumistes ja hinnangutes laiemalt. Tihti nähakse teadust ja tehnikat kui kultuurist väljaspool seisvat ja loovust kui midagi, mis kuulub vaid kunstivaldkonda. Ometi on lihtne tõsiasi, et teadus ja tehnika on osa rahvuskultuurist ja selle meelespidamine määrab, kas tehnika ja teadus on osa me identiteedist või mitte. Ka loovus ja loomingulisus ei seisne vaid pintsli käes hoidmises, vaid seda saab rakendada ka tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel. Selle mõistmiseks tuleb aga hakata teistmoodi mõtlema.

Keskne Eesti teadus- ja tehnikamuuseum võiks kujuneda mitte ainult rahvuslikuks, vaid ka rahvusvaheliseks suurprojektiks.

Teadus- ja tehnoloogiapaktis märgitakse, et üksnes haridussüsteemis tehtavad jõupingutused ei ole küllaldased selleks, et piisavalt suur osa noortest valiks teaduse, tehnoloogia või inseneeria valdkonnas õppimise, ka ühiskonnas tuleb laiemalt LTT oskusi väärtustada. Ja selles vallas on Eestis kasutamata võimalus, mis on olemas enamikus arenenud Euroopa riikides – keskne teadus- ja tehnikamuuseum.

Eesti Teadus- ja Tehnikamuuseumil, mis eksisteerib hetkel vaid eestvedajate peas ja südames, on kaks peamist eesmärki – tehnikapärandi kogumine, säilitamine ja vahendamine ning teaduse ja tehnikavaldkonna mitteformaalse hariduse andmine.