Karmo Tüür: mida õpib Kreml Egiptuselt?

Hiljutisi presidendivalimisi ei saa nimetada tõsiselt võetavaks, poliitiline konkurents on vähemalt avalikust ruumist kõrvaldatud, meedia- ja kodanikuvabadused alla surutud. Võimul olevat juhti peavad vajalikuks toetada kõik alates religioossetest liidritest kuni kõikvõimalike pagunikandjateni. Halvas olukorras majandus sõltub välise raha sissevoolust. Arvate, et jutt on järjekordselt Venemaast? Aga ei, kõik see oli öeldud Egiptuse kohta.