Andrei Kuzitškin: ilu, viirused ja räpasus – mida kõike Venemaal puhates ei koge

Suplemine kanalisatsioonivoogudes

President Vladimir Putin isiklikult asus omal ajal propageerima Sotšit kui Venemaa rannaturismi keskust.

See Lõuna-Venemaal, otse Musta mere ääres asuv linn võiks pretendeerida kas või Barcelonaga võrreldavale staatusele, kui poleks üht «aga».

Sotši halduskeskus asub väikese jõe kaldal ja näeb täitsa hea välja. Ent Sotši sanatooriumid ja puhkekodud asuvad kitsal rannaribal otse kõrguvate mägede all. Nende mägede nõlvale on aga püstitatud sajad ja tuhanded eramajad, millel puudub kanalisatsioon. Kõik elanike olmejäägid valguvad nõlvalt otse alla merre.

Ka hulk rannal asuvaid restorane ja kohvikuid eelistab oma jäätmed puhastamata otse merre paisata.

Olukorda raskendab veelgi linna enda suur prügimägi, mis asub samuti nõlval linna lähedal Loo küla juures. Vihma järel valgub vesi prügimäelt lausa jõgedena merre ja annab oma tõhusa panuse reostusse. Tulemus on selline, kui kasutada üht ülevaadet puhkusest Sotšis 2017. aasta septembris:

Kirjutan seda arvustust, lebades ise rotaviiruse tõttu Sotšis voodis!

Ei osanud oodata, et see nii läheb, ja et puhkus kujuneb põrguks, kus ma peaaegu oleksin oma lapse kaotanud!

Sotši sõita otsustasin septembris, sest temperatuur langeb, see on lapsele mugavam ja rahvast on vähem. Aga leitsak oli tervelt kaks nädalat ligi 30 kraadi! Sellest siis nähtavasti nakkused möllama hakkasidki, kogu saast meres aktiveerus.

Pärast seda, kui olime külastanud tasuta Riviera randa, algas meil tõeline põrgu.

Öösel hakkas laps oksendama, siis tuli kohutav kõhulahtisus. Viisin lapse haiglasse, ta oli juba agoonias! Lapsi viidi haiglasse lausa kuhjakaupa, kõik nad muudkui oksendasid ja karjusid täiest kõrist!

Ma ise jäin haigeks kolmandal päeval. Nüüd on viies haiguspäev, just nagu pisut parem, aga me kavatseme aega viitmata sellest põrgulikust kohast minema sõita!

Millised on muljed? Nukker ja solvav, viha tuleb kohe peale!

Korter Sotšis on 2000-3000 rubla päevas [30-45 eurot]. Rannas on sellised hinnad, et kargad kohe hirmuga tagasi. Kala alates 200 rublast 100 grammi eest [kolm eurot], liha alates 180 rublast 100 grammi eest [2,5 eurot]. Pea kohal lendavad lennukid, otse ranna kõrval käivad rongid, kohvikus on inimestel rahulolematud näod. Sotšis puhata julgen soovitada ainult raudse kõhu ja paksu rahakotiga täiskasvanutel!

Kahjuks pean nende sõnade tõelevastavust kinnitama, sest puhkasin ka ise 2012. aastal perega Sotšis.

See oli minu esimene ja viimane puhkus Venemaal. Meid kõiki tabas ägedakujuline soolenakkus, naise aga viisin tagasi Tomskisse vaevu elusana – ta oli haiglas veel nädal aega tilguti all. Elasime Mägiõhu (Горный воздух) pansionaadis ning prügimäelt algavad häguse sogaga ojakesed voolasid merre otse meie pansionaadi juures. See pilt jäi juba igaveseks mällu!