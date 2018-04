Kolumnist Kristiina Baum: kui president Kaljulaidil õnnestub maskuliinset Eestit pehmemaks muuta, on ta minu lugupidamise ära teeninud

Eks aeg näitab, kas väikerahvale on need omadused kaugemat tulevikku silmas pidades kasu või kahju toovad. Mina hoiakut ei võta. Soovin aga, et Eesti oleks muutuste suhtes avatum, rahulolematum oma saavutustega, taasmõtestaks juba saavutatut ning ajakohastaks olemasolevaid arusaamu. Suhtumine «maailm mu ümber võib muutuda, aga mina jään» on ümaral maamunal ning koostööle sunnitud inimkonnas kahtlemata kangelaslik. Küsimus on vaid hinnas ja mille nimel jäädakse.

Muutused alaku keelest

Rootsi ühiskond on Eesti omaga võrreldes palju pehmem, kaastundlikum, arvestavam, võimalusi loovam. Tahaks ütelda, et palju naiselikum. Seda, et Eesti segastel aegadel suure ähmiga naispresidendi ette lükkas, võib tööõnnetuseks pidada. Selles aga, et Kersti Kaljulaid nelja inimese tapmises süüdi mõistetud vangile armu andis ning vabariigi aastapäeva eel rahvast Tiit Ojasoole andestama õhutas, näen võimalust arendada ka Eesti ühiskondlikku naispoolt. Mina isiklikult ei kuulu nende hulka, kes arvavad, et ema, õpetajat või presidenti peaks pelgalt tema positsiooni pärast austama. Armastus ja lugupidamine tuleb tegudega ära teenida. Kui Kaljulaidil õnnestub olemasoleva ametiaja jooksul maskuliinset Eestit pehmemaks ja tasakaalukamaks muuta, on ta minu lugupidamise ära teeninud.

Eesti ja Rootsi ühiskonna pehmus ja jäikus väljenduvad eriti ilmekalt keeles. Näiteks on Eestis pikk ajalooline kuvand, et pukis istub mees. Sellega kõrvuti on sündinud väljend kange mutt. Naine on pidanud olema kange, et endale tee pukini vabaks teha. Rootsi keeles sellist ajaloolist väljendit pole. Naiste kohta on rootslastel küll sajatusi, aga mitte eraldi sellist, mis tähistaks edukat naist.

Samuti kasutavad rootslased sagedamini pehmemaid ning hellitussõnu nagu laste ja eakate kohta – väike memmeke, väike taadike – olenemata, kas nad on omad või võõrad. Ka kaastunne ja teisega arvestamine on midagi, mis keeles sagedasti väljendub (oh sa vaeseke, ma palun sind, või mis sina arvad). Need on sagedased vestlusesse pikitavad ütlused nii kassasabas, mängupargis, bussis, koolis, tööintervjuul, ülemuse jutul, politseis ehk vahet pole, kas vestlus on ametlik või isiklikku laadi, meeste- või naistevaheline.

Ootan pikisilmi eesti uudissõnade hulka ka selliseid, mis näitavad Eesti pehmemat poolt.

Kui eesti keele viimase aja uudissõnu vaadata, on need pigem üheselt tõlgendatavad ja enamik seondub asjade tarbimisega või lihtsustavad bürokraatiat. Rootsi uudissõnad on pigem protsessi hõlmavad ja kasutamiseks argisemas keskkonnas (näiteks veganiseerima – traditsioonilise liha sisaldava toidu veganivariandiks tegemine. Surmakoristus – siis kui eakas inimene puhastab oma elamise üleliigsetest asjadest enne siit ilmast lahkumist ise, et seda tööd mitte sugulaste kaela jätta. Kulutulevaatlus – internetis kulutulena levivate uudiste ehtsuse ja allikate usaldusväärsuse analüüs).

Meid, eestlasi, tajutakse Rootsis oma keelekasutuse pärast kui pisut ebaviisakaid ja järsu ütlemisega tegelasi. Meile omakorda tunduvad rootslased mämmutajad ja ebalevad. Osaliselt loob seda kujundit keel. Meie kasutame keelt pigem info edastamiseks ja vastuvõtmiseks, nemad kompimiseks, koostööks ning uute arenguvõimaluste otsimiseks. Eesti keel on konkreetsem ja jäigem, rootsi oma hõljuvam ja paindlikum. Muutused võivad alguse saada just keelest. Sestap ootan pikisilmi eesti uudissõnade hulka ka selliseid, mis näitavad Eesti pehmemat poolt.