Taavi Minnik: mida inimesed tegelikult tahavad?

Aastal 1971 otsustas Stanfordi ülikooli psühholoog Philip Zimbardo kontrollida keskkonna mõju inimkäitumisele. Selleks korraldas ta eksperimendi, millest võttis osa 24 vabatahtlikku. Need olid noored mehed, üliõpilased, enamikus valged, igati hea hariduse ja korraliku koduse kasvatusega. 24 vabatahtlikku jagati juhuslikkuse alusel kaheks: vangideks ja valvuriteks. Huvitav nüanss on see, et need, kes sattusid vangi rolli, olid kindlad, et valvureid valiti füüsiliste eelduste järgi. Pange tähele: need, kellel on võim, näivad meile ikka pikemad, tugevamad ja vahel ka ilusamad, kui nad tegelikult on. Eriti hästi tajuvad seda naisterahvad. Zimbardo ütles eksperimendi alguses valvuritele: vangidel pole midagi, kuid teie käes on kogu võim.