Postimees 1992. aastal: streigiks ollakse valmis

Põhjuseks olevat Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja valitsuse poolt ametiühingu konverentsi nõudmistele vastamata jätmine. Streigi tehnilised üksikasjad on salastatud. Eesti valitsust kavatsetakse hoiatada streigist ette, sest streigiga kaasneb elektrijaamade võimsuse piiramine. Peamised poliitilised nõudmised on Narva töölismaleva juhi Viktor Krõlovi viivitamatu eelvangistusest vabastamine ja kõigile Eestis vähemalt kolm aastat elanutele Eesti kodakondsuse tingimusteta andmine. «Kaasa arvatud endisele Narva KGB pealikule Baševile,» täpsustas Aleksejev.

Streiki lubatakse jätkata võiduka lõpuni. Elektrijaamade täielik seiskamine on Aleksejevi sõnul võimalik paari minuti jooksul.

On arvata, et põhimimõttelised otsused on langetatud 31. märtsil Narva ametiühingukeskuse algatatud ümarlaua nõupidamisel, milles osalesid EV Ülemnõukogu liikmed Lebedev, Annus jt. ning paljude Eesti venekeelsete ettevõtete ametiühingute juhid.