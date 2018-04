Koolidirektor Urmo Reitav loetleb põhjuseid, miks hakata õpetajaks

Alustasin õpetajatööd kohe pärast õpingute lõpetamist, esmalt abiõpetaja ja huvijuhina, siis õpetaja ja õppejõuna ning viimased viis kuud töötan koolijuhina, viies ellu oma unistust luua uus kool.

Seega saan öelda, et selles töös on võimalik vahetada erinevaid positsioone ja areneda. Õpetamiskogemus annab suurepärased eeldused ja eelised koolijuhi tööks. Mõistan koolis toimuvaid protsesse, tunnen koolikultuuri erinevaid tahke. Koolijuht ongi esiõpetaja, pedagoogiline liider. Selleks saab kujuneda vaid läbi õpetajatöö, mis on väärikas, väljakutsete rohke ja põnev amet.

Usun siiralt, et õpetajatöös on väga palju positiivset, millele peaksime ise rohkem tähelepanu juhtima. Oma töös saan lähtuda väärtustest ja põhimõtetest, aktsepteerides sealjuures ka õpilaste omi. Vabadus, sealhulgas akadeemiline vabadus on minu jaoks oluline. Vaatamata riiklikule õppekavale saan tegutseda loovalt ja ajakohaselt. Samas ei saagi õppetöö olla täielikult reeglitest vaba, saame toimetada turvalises ja suunatud raamistikus. Samas on alati võimalus teha ettepanekuid ja anda soovitusi, kui oled avastanud, et midagi võiks olla teistmoodi.

Noored oma küsimuste, muutuvate elustiilide ja mitmekesisusega toovad kaasa vajaduse end noorena hoida ning oma pädevusi arendada.

Kindlasti soovitan õpilasi kaasata, nii tulevasi, praeguseid kui ka endiseid. Nii loon tingimused, kus noored saavad ise õppida ja areneda, end proovile panna, teha vigu ja neist õppida, pingutada ja olla avatud väljakutsetele, kogeda uut ja võtta vastutust.

Tänu sellele õpin ja arenen ka mina. Õpetaja ei saa jääda pikutama vananenud teadmistele või oskustele. Noored oma küsimuste, muutuvate elustiilide ja mitmekesisusega toovad kaasa vajaduse end noorena hoida ning oma pädevusi arendada. Lisaks soosib seda ka õpetajate täiendõppe nõue. Meil on regulaarselt võimalus, aga ka kohustus kohtuda teiste kolleegidega, et jagada kogemusi, õnnestumisi või ebaõnnestumisi. Minu arvates on see luksus ja väärtus omaette.

Paindlik töö

Vabaduse juures ei ole vähetähtis ka see, et tavapärane töö kestab üheksa kuud, terve suve saab pühendada endale. Lisaks on teised koolivaheajad, millal end taastada, koguda energiat ning valmistuda järgmiseks perioodiks. Samuti on õpetajatööl regulaarne ja miinimummääraga fikseeritud töötasu, mis on tõusvas trendis. Oma pädevuse ja aktiivsusega on võimalik palgaskaalal tõusta, aga ka vajadusel koormust periooditi vähendada. Õpetaja saab valida töökeskkonda – klassis, väljas, digikeskkonnas, tuleb vaid kasutada loovust ja olemasolevaid võimalusi. Seega julgen mina küll öelda, et õpetajatöö on ka paindlik.