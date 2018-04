Postimees 1926. aastal: kiirsõnumid Saksamaale nüüd 28 marka sõna

Peaasjalikult paljude Euroopa maade suhtes leidsid need nõudmised konverentsi poolt tunnustamist. Seal vastu võetud uue määruse põhjal hakkavad uued telegrammi taksid maksma 1. apri. s. a. Selle tõttu on ka Eestist välismaadesse telegrammide saatmisel nüüd sõnataksid kõrgendatud.

Eesti enese jaoks kuuluv taksi osa on küll endiseks jäänud, kõrgendus on tingitud teistest maadest, s.o. sihtmaa või vahepealsete maade kõrgendaud taksi-osadest. Takside kõrgendus ei ole siiski kuigi tuntav, vaid keskmisest paar marka sõna pealt, näit. Saksamaale sõna pealt enne 26, nüüd 28 marka, Rootsi enne 26, nüüd 27 marka, Inglismaale enne 37, nüüd 42 marka, Prantsusmaale enne 29, nüüd 33 marka, Norramaale enne 29, nüüd 30 marka jne. Sõnatasu Läti, Leedu Soome, Vene, Daani, Tscheho-Slovakkia ja mitme teise maa kohta on täiesti endiseks jäänud. 03.04.1926