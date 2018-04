Kaire Uusen: doktorikraadiga müüja – selline tiitel pole CVs kümne-kahekümne aasta pärast ilmselt sugugi haruldane

Isegi need, kes pole majandust õppinud, teavad, et kuritegelik on kulutada miljoneid hariduse pakkumisele, mida vaja pole või «heas lootuses», et haritud hakkavad ettevõtjaks ja teevad Eesti rikkamaks. See pole ainult raha raiskamine, vaid ka majanduse ja inimeste lõhkumine.

Pehmete erialade õppijate kirumise asemel peaks soodustama või eri stiimulite abil meelitama noori õppima tõesti nõutud erialadele. Kui puudub arusaam, mis Eesti majanduses toimub või oskus tulevikunõudlust hinnata, võiks luua kõrgkoolides erialad, kus õpitakse korraga mitu omavahel seotud või üksteist täiendavat eriala (põhi- ja kõrvaleriala, nagu on tihti ka välismaal võimalik). Sel juhul on võimalus, et kui ühel erialal tööd ei ole, on nõudlus teisele.

Pehmed või ületoodetud erialad võiks muutuda vajadusel tasuliseks, näiteks siis, kui tööturul kohad puuduvad või makstav palk liiga madal.

Inimlikust aspektist on haridus muidugi alati hea, isegi siis, kui sellega tööturul läbi ei löö. Kuid rahvusvaheliste uuringute põhjal toon välja, et majanduse (ja ettevõtete) jaoks on halvad nii üle- kui ka alakvalifitseeritud töötajad – «terve» majandusega riikides peaks mõlemad olema erandid, mitte igapäevane nähtus. Uuringud näitavad, et oma haridustasemest kehvemat tööd tegevatel ja teistest sama haridusega inimestest vähem palka saavad töötajatel on väiksem töövõimekus, kehvem tervis ja halvem suhtumine oma töösse kui neil, kes teevad oma võimetele ja haridusele vastavat tööd. Halb on inimese seisukohalt ka see, et kui kord teha juba madalamat tööd, siis neid üldjuhul edutatakse tulevikus vähem kui neid, kes teevad oma haridusele vastavat tööd.

Kui aga see trend levib või see on tänapäeva maailmas paratamatu, tulebki ühiskonna ootusi n-ö töödelda, et kõik, ka noored teaks – haridus ei ole enam samm järgmisele astmele ega elukvaliteedi parandaja, vaid ebasoodsate olude ja üha suureneva konkurentsi tingimustes on haritud inimene ühel astmel madala haridusega inimestega.