Otseülekanne seminarilt: «Poliitikas kaotsi läinud: Eesti kodanike väärtushinnangud ning erakondlik esindatus»

Värske küsitluse põhjal heidetakse seekord pikem ja põhjalikum pilk lisaks väärtushinnangutele, milles on toimunud samm mõnevõrra konservatiivsema enesemääratluse suunas, ka meie parteisüsteemile ja selle ideoloogilisele struktuurile. Erakonnapoliitikas on selgelt näha, et majandusliku vasak-parem skaala kõrval on Eesti Konservatiivne Erakond (EKRE) avanud poliitilise konkurentsi väga mitmel täiendaval teemal. Kuid millised väärtused ja millised valijad on Eesti poliitikas esindamata? Kelle pärast käib kõige suurem konkurents? Need on uute valimiste eel olulised küsimused nii olemasolevatele erakondadele kui ka neile, kes midagi uut soovivad luua.