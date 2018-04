Andres Jaadla: kui riik korterelamute renoveerimisse täna ei panusta, elab suur hulk inimesti varsti ohtlikes majades

Genfi ÜRO Jätkusuutliku Eluaseme Hartas (UN Charter of Sustainable Housing) rõhutatakse, et eluasemesektor on alati olnud riikide majanduse oluline osa.

Elamumajandus peaks olema nii aktiivse majandustegevusega jätkusuutlik element kui ka sektor inimeste vajaduste rahuldamiseks. Selle saavutamiseks tuleks rakendada elamute ehitamist ja renoveerimist, samuti olemasoleva elamufondi moderniseerimist, et võidelda energiavaesusega ja toetada energiatõhusust, mis aitab kaasa ka kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele.

Oht elule ja tervisele

Oma aja ära elanud elamufond on probleemiks nii Eestis kui ka teistes endistes Ida-Euroopa riikides, kus eksisteerivad tänaseni tohutud 30-40 aastat tagasi ehitatud korrusmajade blokid. Olukord nõuab kiiret sekkumist, et mitte muutuda ohtlikuks neis elavate inimestele elule ja tervisele – pärast 2012. aastal Lasnamäel aset leidnud ühe suurpaneelelamu neljanda korruse lodža piirdepaneeli varingut kaardistas Tehnilise Järelvalve Amet üle Eesti ligikaudu 840 suurpaneelelamut, mille rõdude piiretena on kasutatud eenduvaid raudbetoonist piirdeid. Uuring näitas, et suurpaneel-korterelamute raudbetoonist rõdupiirded on väga sageli halvas seisukorras, mis võib kaasa tuua varingu.

Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbi viidud uuringu «Eesti eluasemefondi suurpaneel-korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga» käigus jõuti järeldusele, et suurpaneelelamute hooldus on eriti nõukogude aastatel olnud kohati ebapiisav ning see võib olla mõningal juhul endaga kaasa toonud puudusi nii hoonete ohutuse, energiatõhususe kui ka kasutusmugavuse osas.

Kui möödunud sajandi kuuekümnendatel nähti Mustamäe viiekordsesse saadud korteris pääsemist pesemisvõimaluseta puumaja viletsusest, on tänased nõudmised mugavale kodule tunduvalt suuremad.

Tõepoolest muutub aina olulisemaks küsimuseks ka poole sajandi eest kerkinud korrusmajade vastavus demograafilisele olukorrale. Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt ootab meid ees vananemine: pensioniealiste (65-aastased ja vanemad) osatähtsus rahvastikus tõuseb praeguselt tasemelt (18,0 protsenti) 2040. aastaks 27,6 protsendini. Inimesed elavad üha rohkem üksikult, leibkonnad on jäänud väiksemaks ja statistikaameti uuringu kohaselt torkab silma just suurem üksi elavate inimeste osatähtsus vähemalt 65-aastaste naiste seas.

Kindlasti ei vasta olemasolevate korruselamute planeering tulevastele vajadustele –kõrgematele korrustele liftita majas näiteks ratastooliga ei pääse. Kui möödunud sajandi kuuekümnendatel nähti Mustamäe viiekordsesse saadud korteris pääsemist pesemisvõimaluseta puumaja viletsusest, on tänased nõudmised mugavale kodule tunduvalt suuremad. Kasutusmugavus, sisekliima ja energiasääst on tänased küsimused, mis on lõpptarbija jaoks olulised. Me ei lepi pelgalt katusega pea kohal, vaid küsime, kas meil on oma kodus ka tervislik ja soodne elada.

2012. aastal kukkus Tallinnas Lasnamäel Kalevipoja tänaval umbes tonn kaaluv rõdupaneel otse kojamehe kõrvale. FOTO: Mihkel Maripuu

Mida siis teha?

Tallinna Ülikooli mullune uuring «Tallinna elamispinnastsenaariumid ja «magamislinnaosade» tulevik» (koostajad Erik Terk ja Aado Keskpaik) vaatleb Eesti pealinna magalarajoonide tulevikku. Võimalike tulevikustsenaariumite hulgast leiab ka Ida-Berliini näite: linnaosa hoonete kompleksne renoveerimine olemasolevate «karpide» säilitamisega üheaegselt hoonetevahelise ruumi kvaliteedi tõstmisega. Seda hinnatakse suhteliselt ökonoomseks, pikaajalise krediteerimise puhul enamiku korrusmajade elanike laenuvõtmise võimalustele.