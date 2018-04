Juhtkiri: milleks laev? Buss tulevat ju tasuta

Muidugi on häbiasi, et see ikkagi tõrgeteta ei toimi. Peaaegu sama piinlik on ka poliitiline aspekt – juba poolteist aastat ametis olnud minister räägib endiselt viisil, justkui oleks ta opositsioonis ja vastutaks ikkagi keegi teine.

Halb ja valus on jälgida, kuidas praamiühendus saartega on taas erakondliku sõnasõja teema, mitte eelkõige praktiline küsimus, millele toimiva lahenduse otsimine ongi ametisoleva ministri töö. Hiidlaste mure on päris asi sõltumata sellest, milliste poliitiliste konkurentide kõrvu minister konkreetse petitsiooni-algatuse taga näeb.

Kas lihtsad lehelugejad ja televaatajad peaksid taas kord hakkama kaasa nuputama, kas Rohuküla ja Heltermaa vahelist Rukkirahu kanalit oleks mõistlik tasaseks traalida või regulaarselt süvendada? Kas seda oleks pidanud juhatama eelmised ministrid või oleks süvendamist näiteks eelmiseks suveks suutnud korraldada ka praegune minister Kadri Simson, kui vaid tahet oleks olnud?

Hiidlaste petitsiooni-algatuses öeldakse, et minister Kadri Simson peaks ametist tagasi astuma. Esimene põhjendus on, et juba mullu novembri alguses oli veeteede ametile teada, et Rukkirahu kanali sügavus ei vasta enam normile, aga kolme järgneva kuu jooksul süvendustöid ei tehtud. Teine põhjendus on, et Hiiumaa valla juhid on korduvalt kutsunud ministrit Hiiumaale parvlaevaliikluse probleeme arutama, aga minister pole andnud tagasisidet ega kutsele reageerinud.

«Nimelt tuleb algatatud petitsiooni eestvedajal reformierakondlasel Peep Lillemägil nõudvalt otsa vaadata eelmisele majandusministrile Kristen Michalile,» ütleb minister oma pressiteates vastusena petitsiooni-algatusele. Kristen Michal põrutas vastu, et «Kadri Simson tegeleb ministrina asjadega, millega ei peaks, ning jätab tegelemata sellega, millega peaks». Sõnasõja osavuspunktid lähevad seekord Kristen Michalile.

Kadri Simson on ise ministrina hoogsalt kaasa aidanud kujutelmale, et raha on meil kõikmõeldavateks asjadeks. Oleme tõepoolest saanud juba pikalt kaasa elada keskerakondlikele, just praegusele valimiseelsele aastale sätitud bussiunelmatele, mille taga on äärmiselt keeruline näha midagi muud kui erakondlikke propagandistlikke huvisid. Nüüd aga selgub, et Hiiumaa ja mandri vahelise laevatee eest pole tarviliku hoolsusega seistud.