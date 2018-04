Ivan Makarov: mis tunne on olla kohimees kõuehäälsete alfaisaste seltsis?

Ajakirjanik peaks olema kursis ka sellega, mis toimub foorumites. Meil pistetakse pea liiva alla ja väidetakse, et nii-öelda kommijatest ei tasu välja teha, sest me ju reeglina ei tea, kellega on tegemist.

Venekeelsete foorumite kohta võib tõesti öelda, et mingi osa on seal täita Olgino trollivabriku riigiteenistujatel, kuid Eestit, euroliitu ja Ameerika Ühendriike halvustavad ning Venemaa poliitikat toetavad arvamused on järsult sagenenud ka eestikeelsetes foorumites.

Keskerakonna ametnike trolliartellist on palju kirjutatud, kehtiv leping Ühtse Venemaaga vajab ehk praegugi täitmist. Vaevalt et Venemaa trollidel ja kohalikel «vene kaasmaalastel» on selline vettpidav russismidevaba eesti keel.

Trollidest «arvajaid» (enamasti solvajaid ja vaenuõhutajaid) ei puutu keegi, arvamusliidrite suhtes aga annab üht teist ette võtta: ajakirjaniku arvamusest riivatud poliitik kaebab arvaja tööandjale või saadab toimetusele trafaretse kirja: miks annate sõna inimesele, kes on ebakompetentne, rumal, õhutab vaenu (eriti rahvustevahelist) ja tegutseb ühe teise (vastiku) erakonna kasuks?!

Kui poliitikule antakse vastuseks sõna, siis ta ise muidugi kasutab seda võimalust argumenteeritult, omakasupüüdmatult, pidades oponendist lugu ja mitte tehes oma erakonnale reklaami.

Jõhker rünnak

Arvamusteruumi Eestis solgib ära parteimeedia, kus saab piiramatult rünnata oponente. Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin oma arvamusveerus 19. märtsi paberlehes tsiteerib tavakohaselt poliitikuid ja sildistab nende sõnu.

Kuna Tšaplõgin on varem omistanud oponendile väljamõeldud avaldusi (selle kohta on olemas ka pressinõukogu tauniv otsus), siis ei riskiks siin tema toodud tsitaate tõlkida, kuid tema enda sõnad on esmaallikast:

Sven Sesteri öeldu puhul ütleb ta hinnanguks «marasm tugevnes», Mihkelsoni puhul (võib-olla on tegemist Marko Mihkelsoniga) «rumalus või varjamatu künism».

Keskerakondlastega on pilt aga hoopis teine: «Jüri Ratasel on õigus», «Yana Toomil on täiesti õigus» ja ka «patrioodil» Raimond Kaljulaidil on õigus.

Kuid see lehenumber sisaldab tõsisematki, kui truualamlikud kiitused oma parteibosside aadressil: üle kahe lehe laiub munitsipaalorganile kohaste linnauudiste asemel kolossaalne ETV Plussi prepareerivate ja kohati ka selle töötajaid lausa süüdistavate artiklite kogum.

Põhilöök on suunatud Leedu arvamusajakirjaniku Andrius Tapinase venekeelse kremlikriitilise satiirilise show' «Pidage seal vastu» pihta.

Ühtlasi tehakse reklaami Keskerakonna koostööpartnerile PBK-le ja ETV Plussi materdamist troonib pealkirjaks ülendatud väide «ETV Plussi reiting on 0,16 protsenti, aga mitte 0,9 protsenti».

See on ikka päris jõhker rünnak venekeelsete elanike informeerimiseks ja Eesti ellu kaasamiseks loodud avalik-õiguslikule kanalile peaministri erakonnast ära rippuva lehe poolt, põhiarvajateks PBK ja linnavolikoguga seotud «eksperdid».

Tõsine arvaja ärritabki mõjukaid

Ka erakondadest sõltumatud ajakirjanikud ei ole teineteisega alati nõus, kuid see tuleb asjale kasuks, kuna tõde ei selgu reeglina mitte ühe inimese öeldus, vaid tema arvamuse karastamisel teiste arvamuste tules.