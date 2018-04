Postimees 1930. aastal: admiral Pitka jõuab homme kodumaale

Juba mõne aja eest sai teatavaks, et vabadussõja kangelane, meie sõjalaevastiku, soomusrongide ja kaitseliidu isa aseadmiral Johan Pitka mõtleb sõita Eestisse. Esialgu levis kuuldus, et Pitka üldse likvideerib oma asunduse Kanadas ja pöörab tagasi kodumaale koos kõikide perekonnaliikmetega, kuid senini pole tema kavatsused veel selgunud. Kindel on nüüd aga see, et aseadmiral J.Pitka on sõitnud Kanadast välja üksi, ja ta perekond on jäänud veel sinna.