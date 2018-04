Andres Anvelt: kodud turvalisemaks

Näiteks oli väikelaps kukkunud radiaatori vahele. Päästmine võttis tunde, sest tuli oodata radiaatori jahtumist ning alles siis sai selle tükkideks saagida ja lapse lahti päästa. Või 140 kilo kaaluv diabeeti põdev naine, keda päästjad on käinud kodus korduvalt aitamas, sest naine on kukkunud ja temaga koos elav tütar lihtsalt ei jaksa ema püsti tõsta. Või vanem inimene, kes on suitsuanduri kontrolliks taburetile roninud ja kukkunud. Näiteid on veel ja veel. Seejuures juhtub kõige rohkem õnnetusi tasapinnal: komistatakse vaibanurga või juhtmete taha või on pesuruumi põrand libe.