Margit Keller: argielust ülikoolis

Tartu Ülikooli rektorivalimiste eel on paslik küsida, milles seisneb terviklikkus – sest seda universitas ju ladina keeles tähendab. Debattidelt loodan suuri küsimusi muuhulgas sotsiaal- ja humanitaarteaduste rollist, võimalustest ja vastutusest tehno- ja andmeoptimismi kalduval ajastul. Kuidas ülikool mitte ainult ei ennusta tulevikku ega püüa kohanduda (ing k forecast), vaid ka osaleb eri stsenaariume kaaludes tuleviku kujundamises (ingl k foresight)?

See lugu siin on aga argiasjadest. Ka neist peab viisakas seltskonnas rääkima. Aus pilt instituudi juhataja mättalt loodetavasti edendab arutelu ja annab mõista, et Tartu Ülikool on üks parimaid asju, mis Eestiga juhtunud on. Enesekindel ning küps organisatsioon julgeb enesekriitiliselt oma probleemidega tegelda. Niisiis: mõõdikud ja juhtimise köögipool.

Mida mõõdad, seda saad

Ülikoolil on kohustus teha tulevikku aktiivselt kujundavat teadusvaldkondade ühistööd, mitte edendada kapseldumist.

Suurte teemadega rindapistmiseks on vaja teadusvaldkondade sünergiat, et tegelda tulevikuga mitte aasta, vaid aastakümnete pärast. Meediateadlane Marshall McLuhan ütles juba aastal 1964, et meedium on sõnum. Talle on omistatud ka lauset «Algul kujundame meie oma tööriistad ja siis hakkavad tööriistad meid kujundama». Teisisõnu, struktuurid (õppekavad, protseduurid, infosüsteemid) suunavad argielu tegutsemismustreid.

Toon näite vastassuundades suruvatest reegleist ja mõõdikuist distsipliinide koostöö vallast. Ehk näevad meie lapsed kunagi seda, kuidas enamik teadusest on püsirahastusel, nagu Eesti riiklik retoorika lubab, kuid praegu see nii pole. Konkurentsipõhine uuringuprojekt (üha enam ka ettevõtlusleping) on üks akadeemilise maailma peamisi eluvorme. Keskmiselt on sotsiaalteadustes – nii Euroopa Komisjoni kui ka Eesti Teadusagentuuri grandikonkursside puhul – taotluste edumäär umbes kümme protsenti. Selleks et üks teadusgrant koju tuua, tuleb taotleda kümmet.

Ka siis, kui projekti panustavad erialadeülesed töörühmad, liigub raha enamasti läbi ühe üksuse eelarve. Ei tohiks vahet olla, millisel kontol finantsid asuvad, kui tegijad õiglaselt palka saavad. Kuid siin on konks: ülikoolison kohustuslik töö tulemuslikkuse mõõdik tulu akadeemilise töötaja kohta kindlas üksuses. See on pragmaatiline võte näitamaks, et tuleb palehigis vaeva näha uurimisrühmale ja õppejõududele palgaraha kindlustamiseks. Ühe kaaluka tulemusnäitaja sidumine ainult sellega, kui palju keegi raha sisse toob, on vastuoluline teema. Võib ju küsida, kui väärikas on see institutsioonis, mis on meie saja-aastase vabariigi aju ja südametunnistus. Teisalt võib arutleda, kust see raha siis tuleb, sest seina seest ilmselt mitte.