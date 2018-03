Peeter Kenkmann: kaitseseisukord Eesti Vabariigis aastatel 1938–1940 kui «universaalne valitsemisvahend»

Artikli eesmärk on analüüsida, mida kujutas endast kaitseseisukord Eestis 1930. aastate lõpus: kuidas see oli seadusandlikult reguleeritud, kuidas võitlesid erinevad grupid riigikogus selle kestmise eest või pikendamise vastu ning kas riigi juhtkond astus samme kaitseseisukorra kaotamiseks ja demokraatia taastamiseks.

Uuesti kehtestas üleriigilise kaitseseisukorra 12. märtsil 1934 alanud riigipööret juhtinud riigivanem Konstantin Päts. See kaitseseisukord jäi kehtima kuni Eesti okupeerimise ja annekteerimiseni Nõukogude Liidu poolt 1940. aastal. Nüüd rakendati kaitseseisukorra seadusest tulenevaid ulatuslikke repressiivvahendeid kõigi parlamendis esindatud erakondade ja vabadussõjalaste vastu, sealhulgas suleti kõik poliitilised organisatsioonid ja keelati poliitilised koosolekud, arreteeriti paljud vabadussõjalased ning allutati ajakirjandus valitsuse kontrollile.

11. aprillil 1938 ehk vahetult enne riigikogu uue, VI koosseisu tegevuse algust kehtestas Päts dekreedi korras uue kaitseseisukorra seaduse, kus kaitseseisukorra kehtestamise aluseid oli laiendatud, võrreldes 1930. aastast kehtinud seadusega. Uue seaduse 1. paragrahvi kohaselt: «Kaitseseisukorra eesmärgiks on soodustada riigikaitse ning riigi sisemise julgeoleku ja avaliku korra kaitse teostamist» – sealt oli kaotatud igasugune viide sõjale või muule Eesti riigikorda ähvardavale eksistentsiaalsele ohule. Seega tehti kaitseseisukorra kehtestamine paljuski sõltuvaks presidendi suvast ning siseministeerium nägigi kaitseseisukorda eelkõige sisejulgeoleku, aga mitte riigikaitse kindlustamise vahendina.

1938. aastal kirjeldas riigi juhtkond kaitseseisukorda ka universaalse valitsemisvahendina, mis polegi mõeldud üksnes erakorralisteks olukordadeks. 1938. aasta lõpul ning 1939. aasta esimesel poolel vihjati siiski kaitseseisukorrast loobumisele, kui võimalused riigi julgeoleku tagamiseks ilma kaitseseisukorrata saavad kaasajastatud. Poliitilise ühinemise seaduse ning riigi julgeoleku ja avaliku korra seaduse vastu võtmata jäämine riigivolikogus andsid aga selge signaali, et kaitseseisukorraga valitsemine jätkub edaspidigi ning president Päts pikendaski kaitseseisukorda septembris 1939 taas aasta võrra.

Kaitseseisukorra lõpetamise vastu esitas riigi juhtkond kaks põhilist argumenti: sise- ja välispoliitilise. Sisepoliitilise argumendina märgiti korduvalt, et 1. jaanuaril 1938 kehtima hakanud põhiseaduse ellurakendamine pole veel lõppenud, rahvas pole «terveks ravitud» ja taastuda võib 1934. aasta riigipöördele eelnenud sisepoliitiline võitlus. Välispoliitiliselt viidati 1938. aastal pinevale rahvusvahelisele olukorrale ja 1939. aastal Teise maailmasõja puhkemisele, mille tõttu vajavat valitsus riigi julgeoleku tagamiseks kõiki vahendeid. On küsitav, kas kaitseseisukorra rakendamine, nagu see toimus Eestis 1930. aastate lõpus, aitas tegelikult kindlustada Eesti julgeolekut.