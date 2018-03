Daniel Faria: kuidas püüti Põhja-Koread olümpiavastases häkkimises süüdi lavastada

Kasperski labori julgeolekuanalüütikute 2018. aasta tippkohtumine peeti 7.-11. märtsil Cancúnis Mehhikos. Muude oluliste asjade seas tõid uurijad avalikkuse ette millegi, mis on isegi küberturbe lakkamatult muutuvas maailmas midagi päris uut: nad leidsid tõendeid, et häkkerid, kes korraldasid küberrünnaku veebruaris Lõuna-Koreas Pyeongchangis peetud olümpiamängude vastu, astusid oma päritolu varjamiseks täiendavaid ja sealjuures seniolematuid samme.

Uurijate avaldatud tõendid näitavad, kuidas ründajad teesklesid, nagu oleksid nad rühmitus, mida mõnikord on seostatud Põhja-Korea kübersõjaaparaadiga. Päris keeruliste meetoditega üritati uurijaid õigelt rajalt eemale suunata. See on oluline uus võte: kurjategijad olid jälgede varjamise juba ette kogu oma plaani sisse kirjutanud.

Lisaks sellele uudsele võttele oli rünnak, millele anti nimi Olympic Destroyer, üpris destruktiivne, lüües möödunud kuul rivist välja mitmed Pyeongchangi olümpiamänge toetanud süsteemid. See oli keerukam kui tavalised küberrünnakud, raskendades tuntavalt rünnaku omistamise võimalust. Nad suutsid võltsida kahjurvara, mida tavaliselt omistatakse Lazarus Groupile, mis kujutab endast lõdvalt seotud häkkerite rühma, kes loovad ja levitavad keerukamat kahjurvara kogu maailmas. See pettus oli nii tõhus, et mitmed eksperdid algul süüdistasidki neid rünnakutes.

Pyeongchangi taliolümpiamängude lõputseremoonia. FOTO: Scanpix

Olympic Destroyer avaldas IT-süsteemidele ajutist halvavat mõju. See lülitas välja WiFi pääsupunktid ning avalikud monitorid, samuti halvas pileteid müüva veebilehe töö, nii et piletiomanikud ei saanud oma piletit välja trükkida. Olümpiavõrku paisatud uss tabas samuti mitut olümpiamängude toimumiskoha läheduses asunud suusakuurorti, seisates ajutiselt väravad ja liftid.

Kasperski labori Aasia – Vaikse ookeani uurimismeeskonna juht Vitali Kamluk ütles kohtumisel, et tegelikke ründajaid ei ole seni õnnestunud üheselt tuvastada. Siiski suutis tema meeskond kindlaks teha, et tarvitatud taktika, töömeetodid ja püsitoimingud (tuntud ingliskeelse lühendiga TTP – tactics, techniques and procedures) olid sellised, mida tavaliselt on seostatud Sofacy ehk Fancy Beariga, ründajate rühmaga, kelle selja taga seisab riik. Neid peetakse üldiselt venekeelseks rühmaks. Kamluk nii kaugele küll ei läinud, et nimetada seda Venemaa operatsiooniks. Ta ütles vaid, et rünnaku taristut iseloomustanud TTP on seostatav selle rühmitusega, aga et rünnakut ennast otseselt rühmitusega siduda ei ole õnnestunud.

Vitali Kamluk. FOTO: Scanpix

Möödunud kuul teatas ajaleht Washington Post, et Ameerika luureanalüütikud on välja selgitanud, et Olympic Destroyeri rünnaku taga seisis Vene sõjaväeluure (GRU) häkkerite üksus ja et nad üritasid jätta endast muljet kui Põhja-Koreas tegutsevast grupist, kasutades muude eksitavate tunnuste seas ka näiteks Põhja-Korea IP-aadresse.

Kasperski labor teatas, et Olympic Destroyer pruukis Protoni e-posti teenust, NordVPNi ning avalikku majutusteenuse pakkujat MonoVM, mida kõike on teadaolevalt varem tarvitanud Sofacy. Oli muudki TTPd, mida meeskond leidis, aga ei ole veel avalikustanud.