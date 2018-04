Iseteadliku Hiina musklite näitamist tasub läänel rahulikult jälgida, kirjutab reisihuviline Erki Loigom.

Ameerika presidendi Donald Trumpi värskelt kehtestatud kaitse- ja karistusmeetmed Hiina vastu intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks, Ühendriikide aasta jooksul ühest äärmusest teise kalduv välispoliitika Aasias ning Xi Jinpingi ajastust kõnelevad Pekingi pikaajalised plaanid panevad sageli mõtlema, kuidas lääneriikide ja idamaade käsitlused saavad olla ajast nii erinevad. Mida on õpitud ajaloost, kuidas saadakse tänapäeval hakkama rivaliteediga ning mida on oodata või lausa karta tulevikult?

Kui lääne demokraatiates muutub poliitika valdavalt skeemi 5+5 aastat järgi, siis Aasias peetakse plaane perspektiivis 50+50.

1967. aastal kirjutas Valge Maja peremees Richard Nixon Ameerika ajakirjas Foreign Affairs, et «maailmas ei ole senikaua turvalisust, kuniks Hiina ei muutu». Ühendriikide riigipeal oli seda lauset öeldes põhjuseid piisavalt. Hiina kodusõjas valiti kaotajate pool, Koreas taastasid status quo taas hiinlased ja Vietnami hiidpikk sõda oli järgus, kus aina enam tuli selgelt tunnistada allajäämist Hiina toetusega Põhja-Vietnami vägedele. Kui lääne demokraatiates muutub poliitika valdavalt skeemi 5+5 aastat järgi, siis Aasias peetakse plaane perspektiivis 50+50.

Tehnoloogia areng pigem sulgeb Hiinat

1978 kuni 1992 Hiinat tegelikult valitsenud Deng Xiaopingi Draakonimaa maailmale avamise poliitika tähistas pöördepunkti ajaloos. Kuid alates selle sajandi algusest on Ida-Aasia hegemooni liberaalne areng pigem pidurdunud.

Dengi teooria paarist avatud akna kaudu tuppa lendavast kärbsest osutus kontrolli alt väljuma kippuvaks putukate paljunemiseks. Seetõttu asus Hiina olukorda kontrolli alla võtma.

Tehnoloogia areng ja info vabam liikumine tundus kaasa toovat pöördumatud mõjud majanduslikule ja poliitilisele liberaliseerumisele, kuid Hiina võimud oskasid näha vabaturumajanduse hukutavat mõju autoritaarsele riigivalitsemismudelile Lõuna-Korea ja Taiwani näitel. Samuti oldi kursis Nõukogude Liidu lagunemise põhjustega. Vladimir Putin peab sarnast olukorda tagantjärele lappima ja seda proovivad hiinlased vältida.

Shanghai tänav öösel. FOTO: Scanpix

Mao ja Xi mõtted – on neis midagi sarnast?

Kui juba Dengi avanemise perioodil kasutati riikliku subsideerimise poliitikat vajalike ettevõtete suhtes, anti suunatud laene ning kiusati taga liialt vabaturust mõtlejaid, siis praegu on olukord veelgi süvenenud.

Hiina Kommunistlik Partei on üha kindlakäelisemalt asunud kontrollima turureegleid. See on toonud kaasa harjumuspärase suure majanduskasvu olulise aeglustumise, mis omakorda süvendab korruptsiooni majandusringkondades, aga ka armees ja üldse riigiaparaadis.

Võitlus korruptsiooniga tundub olevat ka niinimetatud Xi ajastu üks prioriteete. Lood kodus hallitama läinud sularahavarudega parteitippudest ja kullakangide raskuse all kokkuvajunud kindralite majadest on Hiina Kommunistliku Partei jaoks olnud häbiväärsed.

Hiina eliiti hirmutab lisaks hüvede seaduslikkuse kohta tekkivate küsimuste puhul kindlasti asjaolu, et kiirest majandusedust ja üleüldisest heaolu kasvust ei ole osa saanud ligi pool, enamasti maal elavast rahvastikust.

Hiina maapiirkonnast pärit migranttööline Pekingi raudteejaamas tukastamas. FOTO: Scanpix

Öeldakse, et Mao putitas Hiina üles, Deng tõi majandusedu ning Xi teeb Hiina suureks. Seeläbi ongi erinevalt Maost, kes valitses Hiinat kaose abil, valinud Xi korra abil valitsemise idee.

Kui sageli üritatakse nüüdsest Hiina põhiseadusesse sissekirjutatud «Xi mõtteid» seostada Mao omadega, siis võrdlus Maoga Xi-le kindlasti ei meeldi ning pigem kohtame Xi kõnedes viiteid Mao peaministrile, Zhou Enlaile, kes vaatamata kolmekordsele kõrvaldamisele ametist, tuli ikka ja jälle tagasi ning üritas Mao poolt loodud kaoses korda luua.

«Made in China» ja teised küsitavad majandusmeetmed

Heaolu edendava turumajanduse ja sotsialismist rääkiva, valitseva kommunistliku partei vahel on Hiinas tasakaalu leidmine väga keeruline. Seetõttu näeme seal endiselt erakordselt ahistavaid ja kohati lausa varastamisel põhinevaid majandusmeetmeid. Ning just need ärritavad lääne liidreid ja majandustegelasi juba kümnendeid.

Nii näiteks on endiselt välismaisel ettevõtjal ilma hiinlastega ühisettevõtet avamata võimatu pääseda Hiina turule. See aga tähendab ärisaladuste ja teadmiste jagamist ning on suuresti põhjuseks, miks Hiina on endiselt tooteid ja tehnoloogiate kopeeriv maa.

Vaatamata hiiglaslikule inimressursile ei suudeta endiselt edukate kaubamärkide loomisel võidelda näiteks kümneid kordi väiksema elanikkonnaga Jaapani või Lõuna-Koreaga. Endiselt kehtib Hiinas kaubamärkide registreerimisel põhimõte first to file («kes ees, see mees» inglise keeles). See võimaldab suvalisel ettevõtjal enda nimele registreerida mõni tuntud kaubamärk ja see hiljem kaubamärgi tegelikule omanikule maha müüa.

Selle probleemi all kannatavad isegi ettevõtted, kes ei plaani kunagi siseneda Hiina turule, kuid kelle kopeeritud kaubamärk on saanud sealmail niivõrd populaarseks, et seda tarbivad isegi välismaalased, kes tunnevad kaubamärgis ära oma armastatud toote või teenuse. Nii on juhtunud peamiselt läänes tuntud toitlustuskettidega.

Apple'i toodete edasimüüjad Shenzeni linnas. Maailma suuruselt teise nutitelefoni tootja käest pole luba aga küsitud. FOTO: Scanpix

Hinnanguliselt moodustavad Hiina ekpsordist üle 10 protsendi võltsitud või eelpoolkirjeldatud skeemide läbi loodud tooted või teenused. Kaubamärgi kaitse saamiseks Hiinas tuleb läbida keeruline bürokraatlik ahel. Erinevate kaitsemehhanismidega tegelevad erinevad ametid. Näiteks kui visuaalsele kaitsele on võimalik saada dokumendid korda kolme kuuga, siis teine kord selle eelduseks oleva patendi jaoks kulub kaks aastat. Üldse ei ole võimalik kaitsta helilist identiteeti või maitseid.

Hiina on Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liige, kuid täidab selle miinimumnõudeid vaevu isegi paberil. Reaalsed ja kohalikud seadused muudavad välismaiste ettevõtjate elu aga põrguks. Turukaitset ei saa Hiinale kindlasti ette heita, kuid intellektuaalomandi kasutamise teemadel võiks muu maailm Ameerika presidendi katset sellele jõuliselt tähelepanu juhtida küll pigem toetada.

Kohalike ettevõtjate, aga ka intellektuaalide ja aktivistide elu Xi ajastu koidikul ei tõota samuti midagi meeldivat.

Kui mõni aasta tagasi tuli jutuks õilsat käitumist soosiv ja halba ülalpidamist demotiveeriv sotsiaalse krediidi süsteemi loomine, siis tundus see lausa stasilik või KGB-lik ulme.

Tänaseks on inimese sotsiaalset, ärilist ja poliitilist aktiivust ning meelsust hindav süsteem töösse rakendamisel. Esimesed karistusedki määratud. Tehnoloogia areng, kaamerate võrgustik ning näotuvastussüsteemid võimaldavad organitel tuvastada inimeste liikumist, asukohta ja tegevusi. Sotsiaalmeedia ja interneti leviku piirangud on Hiinas pigem reegel kui erand ning trend kitsendusteks on pigem kasvav. Kas see on aga lääne asi Hiinale ette heita või mitte, on lugeja enda väärtushinnangute küsimus.

Xi'l on rahva toetus

On selge, et Hiina teeb siiski midagi väga õigesti. Heaolu kiire kasv on vaid paari kümnendiga tekitanud arvuka keskklassi, linnastumine käib ennaktempos ja miljonid elavad-töötavad-õpivad läänes. Sajandi alguses kõikumalöönud enesehinnang on asendunud natsionalismi puhanguga ja Hiina üle uhkust tundvaid kodanikke on aina enam ka noorte hulgas. Xi ja tema poliitika leiab enamike hiinlaste hulgas siirast toetust ja imetlust.

Hiina president Xi Jinping tänavaplakatil FOTO: Scanpix

Seetõttu ei kohta arvestatavat vastumeelsust ühiskonnas ka Xi plaan saada eluaegseks valitsejaks ja tema ideed, senikaua kuni see toodab heaolu, kestku kauemgi.

Trumpil on Ameerikat aega suureks teha kümnendi jagu, kuid Xi vajab enamat ja seetõttu on tema «mõtte» lisamine põhiseadusesse meie komberuumis diktaatorlikult mõjuv, kuid Hiina vajab stabiilset arengut ja plaani pikaks ajaks. Xi otsuse üle on avalikku kadedust näidanud lausa Trump ise.

Kuigi Hiina rahvavabastusarmee arendamine tundub Xi Jinpingi jaoks olema oluline, tuleb ka temal seista silmitsi teadmisega, et nii suure armee kaasajastamine on kallis ja aeganõudev protsess.

Sarnaselt Kremli päkapiku multifilmides nähtuga, arendab ka Hiina eelisjärjekorras ultramoodsaid ja hetkel vaenlase vastuseta relvi. Hiinal on erinevalt Moskvast olemas nende arendamiseks ka raha.

Sarnasusi võib tõmmata ka Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammiga, mis pakuvad neile riikidele võimalikku parimat kaitset ja tõsiseltvõetavust võimalikult lühikese perioodi ja kulude juures.

Hiina kasvav militaarne agressiivsus regioonis on märgatav. Kuid siinkirjutaja arusaamade järgi toetab see kõik siiski prioriteetsemat majandusliku maailmavallutuse plaani.

Kui teiste loodud maailmast jääb puudu, loome selle endale ise

Täna näeb Hiinat peaaegu et kõikides maailma klubides. ÜRO, WTO ei vaja mainimist. Ta on veel Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liige. Lisaks töötab ta Vaikse ookeani majanduskoostöö formaadis, osaleb Iraani ja Põhja-Korea tuumaprogrammide ohjamises, ning on alla kirjutanud tuumarelvade piiramise leppele. Kuid sellest on vähe.

Hiina on loomas iseendale paralleelorganisatsioone, kus reeglid kehtestab Peking. Tuntumad neist on riikide ühendus BRICS (Brasiilia, Hiina, India, Venemaa ja Lõuna-Aafrika Vabariik), Uus Arengupank (NDB) ja Aasia Infrastruktuuri Investeeringute Pank (AIIB). Viimasega on liitunud juba üle 80 riigi.

Hiinale meeldib enda ümber näha temast sõltuvaid vasalle.

Lisaks majanduslikele meetmetele ei unustata ka pehmemat jõudu. Erinevalt Venemaast, kes näikse panustavat rohkem propaganda edastamisele, avab Hiina peamiselt kultuuri ja haridusega seotud keskusi üle maailma ning tänu rahumeelsemale ja pingevabamale ajagraafikule on Hiina toidud, kombed, arusaamad ja teadmised aina populaarsemad ja propaganda maitseta. Küll aga ei räägita Hiina taustaga keskustes ja õppeasutustes kunagi näiteks tiibetlaste või moslemite tavadest Hiina Rahvavabariigis.

Aina enam näeme Hiinat, kes Venemaa toel laseb vee peale ÜRO Julgeolekunõukogu otsustele, mis sageli puudutavad Hiinale huvipakkuvaid riike nagu Süüria, Sudaan ja mitmed teised Aafrika maad ning muidugi Põhja-Korea.

On selge, et Hiinale meeldib enda ümber näha temast sõltuvaid vasalle. Kasahstan, Põhja-Korea, Laos, Kamobodža ja nii edasi. Muide, sarnast filosoofiat tundub jagavat ka Vladimir Putin. Erinevalt sõjakast Kremlist kasutab Peking niinimetatud sõbralikku sisepoliitikasse sekkumist, peamiselt präänikut pakkudes.

Hiina insener jälgimas ehitustöid Sudaani pealinnas Khartoumis. FOTO: Scanpix

Laost koloniseeritakse mõlemale riigile olulise raudtee ehitamisega, mille lõppsihtmärk tundub olevat Tai rannik. Rohkem kui kolm aastakümmet valitsenud ja Ameerika tuge nautinud Kambodža peaministri Hun Seniga oldi küll vaenujalal, kuid piisas viimasel füüsiliselt likvideerida opositsioon, kui endise punakhmeeri riiki aina enam vaesusse tüüriv valitsus hakkas Pekingile sobima. Majanduskoostöö riikide vahel sai uue hoo peale Ameerika Ühendriikide ähvardust vabu valimisi jalgeallatrampiva Huni toetamise lõpetamisest.

Hiina rahvakongressi veebruari kuukiri kirjutab otse: «Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid esitavad Aafrika riikidele vaid ahistavaid tingimusi, aga meie teeme ära!» Kogu uue Siiditee algatuse olemus tundub olevat logistiliste investeeringute hilisema mõju suurendamine regioonis ja kaugemal. Programm võimaldab ka karmistunud keskkonnanõuete tõttu konkurentsieeliseid kaotavate ja lagastavate tootmiste väljaviimist Hiina territooriumilt, kusjuures tarnekiirust kaotamata. Selliste arengutega tuleb olla targalt ettevaatlik meilgi.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on maininud, et rumal oleks loodusseadusi mitte ära kasutada, pidades silmas sulavast Põhja-Jäämerest tekkivad uusi kaubandusteid Hiinast Euroopasse. Kuid olgem tähelepanelikud ja kasutagem hiinlaste enda meetodeid, kui jutuks tuleb näiteks Tallinn-Helsingi tunneli finantseerimine või Rail Balticu ehitus.

Ühisettevõtete kaudu tagame olukorra, kus tunneli või rongipileti eest saab maksta eurodes, mitte jüaanides. Vastasel juhul realiseerub paremkonservatiivide hoiatus Eesti suveräänsuse kadumisest erinevalt Euroopa Liidu ponnistustest ka päriselt.

Kopeerija kõiges, ka mõjutamises

Sarnased mõjutusmeetmed ei ole muidugi Hiina väljamõeldised. Kuigi partei häälekandja Renmin Ribao on korra Xi'd juba Tüürimeheks nimetanud ning Aasia julgeoleku uueks arhitektiks peab ta end isegi, on eelpooltoodud lahendused ajaloos tuttavad peamiselt Ameerika, Jaapani ja Nõukogude Liidu varasalvest.

Teame ju Ameerika mõjutustegevusi läbi puuviljaäri Ladina- ja Lõuna-Ameerikas, laenu- ja julgeolekuprogramme samas piirkonnas. Jaapan aitas tõsimeeli 20. sajandi alguses, vaatamata räigele okupatsioonile, jalule haridus- ja tööstuselu pea kõigis okupeeritud riikides. Nõukogude mõjutusmeetmeid artikli keskeast vanemale lugejale ilmselt meenutama ei pea. Sarnane on ka karistuspoliitika mõjutustest kõrvalehiilijatele.

Ameerikast meenuvad sanktsioonid Kuubale, karistusoperatsioonid Nikaraguas. Nõukogude Liit nüpeldas kasvatusele mittealluvaid Jugoslaaviat, Rumeeniat ja Albaaniat. Hiina on kaasajal sidunud karistusmeetmed sageli Dalai-laama tegevuse ja külastustega. Mongooliaga ei suheldud seni, kuni kuulsaima tiibetlase visiidid lakkasid. Eestigi lakub viimase pühamehe külastuse haavu. Filipiinide presidenti Dutertet premeeriti paranenud käitumise eest ja Washingtoniga eriarvamustele jäämise eest 24 miljardi dollarilise laenuga Pekingist.

Aasia, Lähis-ida ja Aafrika riigid on selgelt ristteel. Kaugele võib siis Hiinaga koostöö nimel minna? Mida tähendab näiteks Hiina esimene välismaine sõjaväebaas Djiboutis? On see ähvardus Aafrikale?

Paraad Hiina sõjaväebaasis Djiboutis. FOTO: Scanpix