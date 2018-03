Juhtkiri: riigikogu ahned radžad

Paljud on kuulnud india muinasjuttu kuldsest antiloobist. See räägib ahnest radžast, kes sai teada, et džunglis elab antiloop, kes lööb kapju niimoodi kokku, et kapjade alt lendab kuldmünte. Ta kuulis, et üks poiss külast sõbrustab antiloobiga, ja võttis poisi vangi, lubades tal pea maha raiuda, kui poiss antiloopi tema ette ei too. Poiss palus antiloobilt abi ja antiloop oli nõus radža juurde tulema. Ta lubas, et annab radžale nii palju raha, kui too soovib, aga kui ta ütleb «Aitab!», siis muutub kuld potikildudeks. Radža oli nõus ja lasi poisi lahti. Antiloop hakkas kapju kokku lööma. Kulda sai nii palju, et seda oli täis terve radža loss ja aed. «Juurde! Juurde!» karjus radža. Kuld ulatus talle juba vööni. «Juurde!» hüüdis radža. Viimaks oli kuld juba kaelani, aga ta karjus ikka «Juurde!». Kui kuld ulatus radžal juba üle pea, siis suutis surev radža vaevu sosistada: «Aitab!» Ja kuld muutus potikildudeks.