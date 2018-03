Jaagup Irve: üllatusmunad arvutis

Teeme ühe või suisa kaks eksperimenti: kui teil on käepärast arvuti, võtke artikli kõrvale lahti Google ja tippige sinna «zergling rush». Hetkelise pettumise järel ilmub tulemuste ümber hunnik punaseid o-tähti, mis pistavad otsingutulemused pintslisse. Mida põrgut?

Või siis: kui teil juhtub käepärast olema Androidi opsüsteemiga telefon või tahvelarvuti: otsige sealt üles seadistused ja telefoni info (kõige viimane alajaotus); üsna lõpust leiate jaotuse «Androidi versioon». Togige seda versioonipaneeli närviliselt viis korda ja juhtub midagi üsna ootamatut (mis täpselt, sõltub Androidi versioonist: võin lubada, et see on ohutu).