Õpetajate Lehes sel neljapäeval: keda noored valiksid?

Üha rohkem on lapsi, kes vajavad õppimisel lisatuge. Õpetajal oleks lihtsam, kui tal oleks kõrval abiõpetaja, lisaks on muidki ressursse, mida saaks praegusest paremini ära kasutada. Oma kogemust jagavad Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukooli direktor Erle Põiklik ja õppejuht Ülle Teltvei. Sellest, kas kooli oleks vaja abiõpetajat ja kuidas töö praegu korraldatud on, räägivad ka teised koolijuhid.