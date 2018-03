Nils Niitra: Vabaerakond põletab raha

Vabaerakond, kellele ma eelmistel valimistel lootsin, on käivitanud nüüd siis suurejoonelise antikampaania, põletades raha Keskerakonna ja Reformierakonna vastaste välireklaamidega stiilis «PBK on Eesti-vaenulik telekanal» ja «Siim, kuhu mälu kadus».

Pean küll tunnistama, et olen Artur Talvikus ja kogu selles lähenemises äärmiselt pettunud. Loota madala reitingu taustal selliste kampaaniate edule on sama hea kui parun Münchhauseni soov end ise juustest üles tõsta. Erakond peaks nüüd peeglisse vaatama ja mõtisklema selle üle, kas seal on mõni inimene, kes suudaks olla natuke visioonikam kui äsja raadiost kuuldud sisutu klähvimine Reformierakonna aadressil. Kus on Eestit edasi viivad ideed, sõbrad, ja kelle poolt ma peaks järgmistel valimistel üldse hääletama?