Erki Loigom: kas tagasi on ajad, kus peremees Pekingis ütleb, kuidas tuleb käituda?

Pingete ja protsesside juhtimisel rooli taha kippunud ameeriklased ja lõunakorealased peavad juhtohjad taas andma sellele, kellele see tegelikult regioonis on kuulunud – Hiina Rahvavabariigile.

Kuigi sümbolitel on Aasias suur roll, siis möödunud tippkohtumise roll on pragmaatiline. Pekingi ja Pyongyangi suhted on ajaloo halvimad. ÜRO sanktsioonid, mida ka Hiina tänu Kim Jong-uni allumatusele üle ootuste innukalt täita üritab, kahjustavad mõlema riigi majandushuvisid. Pikemas perspektiivis võivad need ohtu seada osapoolte strateegilised huvid – Põhja-Korea kui riigi püsimise. Sellele annab kinnituse pikk ja lohisev lause Esimees Xi kõnest. Selles kiidab Xi Kim Jong-uni pooltevalikut, mis olevat ajaloole tuginev, ainuõige ja loogiline ning selline, mis arvestab teada-tuntud regionaalseid ja rahvusvahelisi tavasid.