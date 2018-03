Juhtkiri: inimlik tragöödia, milleni viis ahnus ja hoolimatus

Praegusel juhul on süüdi inimlik ahnus. Lihtne ja arhailine tunne, mis motiveeris keskuse omanikke kokku hoidma ehitusmaterjalide, personali ning ohutuse pealt, ning teisalt korrumpeerunud ametnikud, kelle tööks on järelevalve, ent kes on harjunud sellega, et selliste äride omanikud on valmis neid oma helde käega toitma. Venemaal on lihtsam vastavate ametimeestega «kokkuleppele jõuda» ning ohutusabinõude pealt kokku hoida. Madal inimelu väärtus lubab viimastesse erilise vastutustundetusega suhtuda. Süüdi on ka ükskõiksus. Suurem osa lastest hukkus lukkukeeratud ustega kinosaalides. Uksed lukustati, et keegi ei pääseks saali ilma piletita ning et tööl ei peaks hoidma inimest, kes selle järele valvaks. Kui puhkes tulekahju, siis unustas see, kes uksed sulges, need uuesti avada.