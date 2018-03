Andrei Kuzitškin: Putini võitu rahastas lääs

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev. FOTO: Scanpix

Samal ajal on praegu domineeriv positsioon kogu Venemaa ühiskonnas hirm igasuguste muudatuste ees. «Peaasi, et halvemaks ei läheks» on põhiline, ehkki nähtamatus tulikirjas loosung peaaegu iga Venemaa maja seinal. Erandiks on need viis-kümme protsenti Venemaa liberaale, kes ikka veel elavad vabaduse ootuses ja lootuses.

Siis on veel üks tähtis asi, millest Euroopa ja Ameerika ajakirjanduses vähe kirjutatakse ja räägitakse. Arusaam Venemaa kehvast elust kehtib õigupoolest ainult üksikute piirkondade ja paduprovintsi puhul.

Lääne kultuurile on Venemaa absoluutselt igas mõttes avatud.

Keskmiselt elatakse Venemaa linnades täiesti normaalselt. Võtame näiteks mu koduse Tomski. 2017. aastal ulatus keskmine palk siin 540 euroni (seda enne 13 protsendi tulumaksu mahaarvamist). Hinnad kauplustes kasvasid aastaga kolm protsenti (Eestis üle kuue protsendi). Liiter piima maksab 70 senti, juustukilo alates seitsmest eurost, banaanid ja õunad 1,4 eurot, päts leiba alates 40 sendist, sealiha turul maksab alates neljast eurost. Keskmine poearve algab umbes 20 eurost. Sealjuures on kommunaalkulud üsna madalad. Võrdleme näiteks Tomskit minu Tallinna korteriga: elekter vastavalt kolm ja 14 senti kilovatt-tunni eest, külm vesi 50 senti ja kaks eurot kuupmeetri eest, soe vesi 1,9 ja 3,5 eurot kuupmeetri eest, küte 50 senti ja euro ruutmeetri eest. Sealjuures Tallinnas on mul korteris külm, kui väljas on miinus viis kraadi, aga Tomskis lülitavad inimesed miinus 40 kraadi juures radiaatori välja, sest muidu on korteris liiga palav.

Halvasti ei elata ka teistes Venemaa piirkondades. Näiteks Tšukotkal ja Jamalis, kus 90 protsenti inimestest hääletas Putini poolt, on keskmine palk vastavalt 1300 ja 1150 eurot ning kasvas aastaga 100-120 eurot.

Tähtsusetu pole seegi, et Venemaa vaimuelule ei kehti mingeid piiranguid ning näiteks skandaalid filmi «Matilda» või režissöör Kirill Serebrennikovi ümber ainult kõditavad vaatajate uudishimu. Lääne kultuurile on Venemaa absoluutselt igas mõttes avatud. Tomskis on praegu esinemas Viini sümfooniaorkester, kontserdid lähevad täissaalile. Moskvas tegutseb 170 teatrit, mis toovad suure eduga lavale Thomas Manni, Éric-Emmanuel Schmitti ja Anton Tšehhovi näidendeid. Lavastajate Konstantin Bogomolovi, Dmitri Krõmovi, Sergei Ženovatši (Moskva Kunstiteatri uus kunstiline juht pärast Oleg Tabakovi surma) etendustele pole pileteid praktiliselt võimalik saada. Suures Teatris müüdi pileteid balletile «Nurejev», mille tõi lavale koduarestis olev Serebrennikov, 1000 rublaga (14 eurot). Publik aga tungles etendusele nii ägedalt, et teatril tuli maja ümber tõkked üles seada.

Suurejooneline kostüümidraama «Matilda» põhjustas Venemaal palju poleemikat. FOTO: Kaader filmist

Isegi Venemaa elu puhtväline külg on meeliköitvam kui näiteks Eestis. Piisab, kui võrrelda Tomski ja Tallinna uusehitiste fassaade või uusaasta tulevärki Venemaa ja Eesti pealinnas.