Saades teada, et Kemerovo linnas on hukkunud palju inimesi ja Venemaad on tabanud kole katastroof, oleks tulnud diplomaatide väljasaatmine veidi edasi lükata ja kavõi ainult strateegilisele kommunikatsioonile mõeldes rõhuda esmalt kaastundele, kirjutab suhtekorraldaja Vootele Päi.