Mis saab edasi? Õige joon paistab olevat jätkata karmi hoiakuga ja mitte jääda ootama üksnes Moskva reaktsiooni. On juba viiteid sellele, et Moskva rakendas oma propagandaaparaadi tööle juba enne Salisbury rünnakut, seega teadsid nad vähemalt, et säärane rünnak on tulemas. Selles valguses kõlavad üleskutsed lõpetada valeinfot paljastava ELi StratComi tegevus eriti tobedalt. Praegu paistab ka nii, et Venemaal peetav jalgpalli MM ei võta kuidagi maha rahvusvahelisi pingeid. Otse vastupidi.