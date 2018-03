Vandeadvokaat Viktor Turkin: kokkuleppelapsed jäävad pigem erandiks

Esmaspäevases Postimehes ilmus lugu, kus räägitakse, kuidas mehe ja naise heausksest kokkuleppest saada ühine laps, kellel oleks kaks kodu ja peret, on saanud kohtutüli. Tegu oli homoseksuaalsete vanemate kokkuleppel eostatud lapsega. Üks pool väidab, et kokkulepe oli suusõnaline ja see nägi ette, et alguses on laps rohkem emaga, aga pärast pooleaastaseks saamist jagatakse last võrdselt ema ja isa kodu vahel. Kas selline kokkulepe võib olla vettpidav?