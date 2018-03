Jaak Madison: meie kohus on Krimmi eestlastele appi minna

Üle 150 aasta on möödas ajast, mil sai alguse eestlaste massiline ränne Krimmi. Rände põhjuseks oli põgenemine raske teoorjuse ja saksa mõisnike halva kohtlemise eest. Hoogu andis juurde prohvet Maltsvet, kes kõneles Krimmist kui vanas testamendis Moosesele tõotatud Kaananimaast, lubades oma jüngrid viia maale, kus pidi voolama piima ja mett.

Eesti kultuur on Krimmis püsinud tänaseni. Eestlus Kransodarka, Beregovoje, Novoestonija ja Pervomaiski külades on elanud üle Tsaari-Venemaa, Nõukogude Liidu režiimi ja taasiseseisvunud Ukraina arenguraskused. Ühelt poolt on Krimmi eestlased ise olnud äärmiselt tublid eesti kultuuri ja keelt elus hoidma. Teisalt on Eesti ja Krimmi eestlaste vahel olnud tihedad kultuurikontaktid. On peetud eestiainelisi suvepäevi ja korraldatud kultuurikonverentse. Aastatel 2002–2014 töötas Aleksandrovka koolis eesti keele õpetaja, anti välja oma ajalehte. Kogukond sai toetust mitte ainult Eesti riigilt, vaid eraisikutelt ja mittetulundusühingutelt. Sealsed noored kasutasid võimalust käia Eestis õppimas.

Need kultuurikontaktid lõigati läbi 2014. aastal, mil Venemaa Krimmi annekteeris. Viimase nelja aastaga on Eesti riik lõpetanud suhted Krimmi eestlaste kogukonnaga ning peatanud abi rahvuskultuuri arengule ja eesti keele säilitamisele. Välisministeeriumi varem rahastatud koostööprojektid Krimmis on praeguseks seisatud. Kuna Eesti ei tunnusta Ukrainale kuulunud piirkonna ülevõtmist Venemaa poolt, siis tähendab see, et Eesti ametkonnad Krimmi puudutavate küsimustega enam ei tegele.

Välisministeeriumi pressiesindaja ametlik selgitus kõlab: «Okupeeritud Krimmis riikliku abi osutamisel tuleb meil arvestada ühtlasi Ukraina seadusandlust.» On täiesti arusaadav, et riiklikult on väga keeruline kui mitte võimatu eraldada rahalisi toetusi piirkonda, mis on okupeeritud. Aga kas see tähendab, et peaksime leppima olukorraga, et suur poliitika on suur poliitika ja teema on lõpetatud?

Krimmi eestlaste peamine kooskäimiskoht ehk Eesti Tare on praegu nutuses seisus. Elekter on välja võetud, sest vastasel korral oleks see maja tuleohtlik läbilaskva katuse tõttu. Kohalik kogukond on suutnud remondiks kokku koguda ligi 100 eurot, kuid sellest jääb ilmselgelt väheks. Neli aastat on hoitud eesti keele klassiruumi, ilma et keegi seal meie keelt õpetaks.

Ma leian, et eestluse toetamine ja kultuurkontaktide hoidmine ei peaks sõltuma sellest, milline on parajasti piirkonna poliitiline olukord. Meie riigile peaks olema tähtis, et eesti kultuur ja keel välismaal elavates kogukondades välja ei sureks.