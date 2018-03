Margus Laidre: piltidest – raamidega ja ilma

Tegelikult on lood selle niivõrd argise nähtusega nagu naer palju keerulisemad, kui esmapilgul tundub. Primatoloog Signe Preuschofti arvates on naeratamine tekkinud miljoneid aastaid tagasi hoopistükkis hirmu väljendamise märgina. Endast tugevama vastasega silmitsi sattunud primaadid paljastasid allaheitlikkuse märgiks oma kokkusurutud hambad, mis pidi demonstreerima, et nad on ohutud ega kavatse hammustada. Tegemist oleks siis umbes samasuguse käitumisega nagu algselt käesurumine tervitamisel, mis pidi partnerile kinnitama, et teine pool ei ole relvastatud. Eeltoodu nüüdisaegse vormina kipuvad inimesed rohkem naeratama endast kõrgema positsiooniga inimeste seltskonnas, mis väljendab alateadlikku soovi ülematele meele järgi olla.