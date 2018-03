Andrei Hvostov: kaduma läinud enne tõlget

Enne seda, kui lähen vabariigi presidendi aastapäevakõnedes esinenud mõiste «komberuum» juurde, tahan meenutada ühte lugu, mis juhtus kahe noore sakslasega 1990ndate alguses Praha linnas.

Poisid sattusid tšehhi vastupanuvõitluse muuseumis lugema Saksa okupatsioonivõimude teadaannet, kus kutsuti Böömi ja Määri protektoraadi elanikke üles, et nad annaksid lähimale Saksa ametiasutusele teada igast võõrast, keda nad lähiümbruses märkavad. Saksakeelses tekstis oli «võõra» tähistamiseks kasutatud sõnu ein raumfremdes Element. Sõna-sõnalt on see «ruumivõõras element».

Demokraatlikus Saksamaa Liiduvabariigis üles kasvanud poisid naersid plakatit lugedes end hingetuks, pälvides lõpuks solvunud muuseumitöötaja korralekutsuva märkuse. Eakas tšehh ei aimanud, et noorte meeste lõbususeraju kutsus esile nii-öelda ühine vaenlane – diktatuuririigi sõnavara. «Ruumivõõras element» ei vajanud 1943. aastal okupeeritud Tšehhis kellelegi eraldi seletamist. Mis siis, et see jäi ebamääraseks ka tollastes oludes. Aga selle tähendust tajuti. Ehkki tajusse võis jääda lõtk. Selge, et ruumivõõraks elemendiks oli viltuste silmadega tegelane, eriti kui tal rippus seljas langevari ja saapasääres oli diversandinuga, aga kas see võis olla ka mõni äratuntavalt vahemerelise välimusega hispaanlane või itaallane? Pole välistatud, sest raumfremd on kõige otsesemalt seotud ühe teise mõistega Lebensraum, mis oli saksa või germaani «eluruum» ning järelikult olid selles ruumis võõrasteks kõik, kes ei sobitunud aarja rassi standarditega.

Mõiste ei muutu selgemaks ka siis, kui vaadata selle taassündi Saksamaal. Protestipartei Alternatiiv Saksamaale (Alternative für Deutschland, AfD) poliitilises sõnavaras leidub sõnapaar raumfremde Mensch. Kui AfD aseesimehelt ning Bundestagi fraktsiooni esimehelt Alexander Gaulandilt küsiti, kes või mis see on, siis vastas Gauland järgmiselt: «Inimesed piirkondadest, mis ei kuulu euroopalikku-põhjaameerikalikku kultuuriruumi.»1 Ma saan aru, et alustada mõiste «komberuum» arutlemist Natsi-Saksamaa vokabulaari imepärasuste väljatoomisega pole meie komberuumis heaks tooniks. Paljud rahvuskonservatiivselt, aga võib-olla ka liberaalselt meelestatud inimestest võivad siinkohal ärrituda, et kaua võib võrrelda võrreldamatuid.

Koduste asjade juurde sujuvamaks üleminekuks võtan vaadata demokraatlikul Saksamaal 2000. aastate alguses puhkenud debatti küsimuses, mis asi on Leitkultur (leiten – juhtima, suunama). Mõiste käibeletoojaks oli 1996. aastal Süüria päritolu politoloog Bassam Tibi, kes kasutas seda essees «Multikultuurne väärtusrelativism ja väärtuste kadu». Tibi rääkis küll mitte saksa, vaid euroopalikust Leitkultur'ist, mis peaks põhinema viiel sambal. Need on demokraatia, laitsism, valgustatus, inimõigused ja kodanikuühiskond.

Ent siis kaaperdasid selle mõiste poliitikud, kes kasutasid seda Saksamaal kehtinud mitmekultuurilisuse kontseptsiooni ehk siis laiemalt võttes migratsioonipoliitika kritiseerimiseks. Kristlik-Demokraatliku Liidu (Christlich Demokratische Union, CDU) poliitik Jörg Schönbohm teatas 1998. aastal, et Saksa ühiskond ei saa olla erinevate, ent samal ajal võrdväärsete kultuurientiteetide kogum, ühiskonda peab koos hoidma saksa Leitkultur. Alates 2007. aastast on see mõiste CDU programmis. Alates 2016. aastast on see ka AfD programmis.