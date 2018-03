Juhtkiri: USA sõnum on selge. Kas ka Euroopa ja Eesti oma?

Euroopa Liidu diplomaatilisest lindude keelest väga palju selgem on eilne Valge Maja sõnum. President Donald Trump käskis USAst välja saata «tosinaid» Venemaa luurajaid ja sulgeda Venemaa konsulaadi Seattle’is, kuna viimane asub USA allveelaevade baasi ja Boeingu läheduses. Lisaks näitab USA sellega üles solidaarsust oma NATO liitlastega ja partneritega üle ilma, andes vastuse sõjaväemürgiga toime pandud rünnakule Suurbritannia pinnal. Trumpi sõnum ütleb, et sellega annab USA koos oma liitlastega Venemaale teada, et Venemaa tegevusel on tagajärjed.