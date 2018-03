Martin Kutti: politseinik väärib paremat

Kuigi suuname kaitsevaldkonda märkimisväärseid summasid, paistame mõneti unustavat selle, et tänapäevased konfliktid algavad sageli meie oma tänavatelt ja rünnaku algust ei pruugi sugugi tähistada võõrvägede marssimine üle riigipiiri. Suure tõenäosusega seisaksid konflikti esimeste ilmingutega silmitsi just iga päev meie tänavatel korda valvavad politseinikud.

Eesti lähiajaloost on võtta näide pronksiöödest, mil ametnikel tuli plahvatusohtlikus olukorras vaenulikke rahvamasse ohjeldada ja kriisisituatsioonis riiki kaitsta. Samasugune olukord tekkis neli aastat tagasi Krimmis, kus taas algas vaenutegevus tänavatel. See päädis ebaseadusliku okupatsiooniga, mis kestab tänini, ning sõjaka idanaabri samasugust käitumist ei saa välistada ka tulevikus.

On selge, et Eestis ei tehta politseitööd palga pärast. Rõhutakse missioonitundele ja armastusele oma töö vastu, aga kas sedavõrd vastutusrikka töö eest peaks olema tasuks vaid tänu abisaaja silmades? Sellest lähtudes on õigustatud küsimus: kas väärtustame politseinikke piisavalt? Nii nagu sõjaline kaitse on ka sisejulgeolek valdkond, kus kokkuhoid saavutatakse vaid rahva turvalisuse arvel.