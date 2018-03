Kärt Ulman: miks ma Eestisse tagasi tulin?

Aasta-aastalt oli aina raskem sügiseti Eestist Ameerikasse tagasi pöörduda. Mõtisklesin mitu aastat, kuidas tagasitulek Eestisse peaks toimuma. Logistika tundus esialgu nii absurdselt keeruline ja ma ei nuputanud midagi välja. Ja siis ühel suvelõpul Eestis umbes kümme päeva enne kooli algust tundsin, et nüüd on see aeg: tuleb hüpata pea ees ja mitte tagasi vaadata! Seda ma tegingi: lasin tagasisõidupiletid tühja ja jäime pojaga siia. Septembris läks jahedaks ja meil polnud isegi sooje riideid, kogu meie elu oli New Yorgis. Aga tunne oli õige.

Aga ma nautisin nii väga Eesti loodust, igal võimalusel käisime rabas ja metsas ja sügishommikuti tõmbasin õue astudes mõnuga värsket karget õhku kopsudesse. Puhas talutoit oli imeline – kõik see, millest olin unistanud, puhtad lihtsad maitsed, must leib. Ma ei kahetse hetkekski.

Eestist: Eesti loodusest ja maast kui sellisest saan ma jõudu ja siit on pärit minu olemus. Armastan siinseid inimesi, sest me räägime sama keelt ja tihti ei pea me üldse rääkima, vaid tajume tausta. Tuleb lihtsalt kuulata oma südant. Arusaamine, kust tuleb sinu jõud ja KUI oluline on tegelikult kodumaa, sinu oma maa olemasolu – ja muidugi ka rahvustunne, need on juured, vundament.