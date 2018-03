Henrik Roonemaa: paned toas tule põlema ja seal on Amara seadus

Neljapäevastes ettekannetes oli ka kaks poolust, mille mõlemaga saab kõhklemata nõustuda. Karmen Turk ütles, et paneme toas tule põlema ja näeme, et kolli tegelikult ju ei ole ning tehisintellekt ei muuda kohe homme kõike. Kristjan Port aga näitas pilte elevandist ja pilvelõhkujate küljes kasvavatest taimedest ja jõudis järeldusele, et inimese aeg planeedil Maa saab otsa. Täitsa võimalik, et mõlemal on õigus.