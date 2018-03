Juhtkiri: me ei tea, mida kõike me veel ei tea

Eeltoodud tumeda lapsepõlvekillu rääkis kümme aastat tagasi Tanel Veenrele kirjanik Viivi Luik (taas ilmunud esseede ja artiklite kogumikus «Pildi ilu rikkumise paratamatus», EKSA 2017). Kirjanik mäletas alati seda sündmust, seda, milline oli olnud ilm. Kuid ta ei teadnud aastakümneid, et naabritallu piimanõud viima läinud ema pääses napilt – teda taheti kaasa viia. «Nii suur oli see surmavaikus, mis Eestis valitses! Me ei tea, mida kõike me veel ei tea, sellest hoolimata, et me eluaeg oleme kuulnud, kuidas Meida ja Selma ära viidi!»

Pühapäeval möödus märtsiküüditamisest 69 aastat. Viis päeva väldanud Nõukogude Liidu massirepressiooni käigus saadeti Eestist Siberisse enam kui 20 000 inimest. Purustati perekonnad, sidemed lähedastega. Üle maa levinud hirm tõi vaikuse.

Tuhanded küünlad, mis süüdati Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja küllap paljudes kodudes, meenutavad meile, et inimsusvastased kuriteod on aegumatud. Inimõiguste Instituudi juhatuse esimehe Vootele Hanseni sõnul mõistame just nii kõige paremini, miks oleme täna sellised, nagu oleme, ja mida teha tuleks: «Hirmust oleme üle saanud, kuid haavad on alles.»

Viimasel ajal on taas valjenenud need hääled, kelle meelest tuleks kõik minevikku puutuv, kaasa arvatud kommunismikuriteod, seljataha jätta. Lennart Meri on seda omal ajal võrrelnud kinnisilmi purde ületamisega. Olles hirmust üle saanud, tuleb tegeleda haavadega, ent kui meie teadmine pole piisav, ei saa me sellega hakkama.

Üks reaalne lähemistee on Eesti Mälu Instituudi algatus teha kunagisest Patarei vanglast rahvusvaheline uurimiskeskus ja mäluasutus – muuseum. Tsaariaegse merekindluse minevik on mitmekihiline, ent kõige selgemalt on selle tähendus kollektiivses teadvuses siiski nõukogude vanglana. Patarei kordategemine ja avamine viiks meid eesmärgile lähemale – nende müüride vahele kätketut mujal jäljendada oleks pea võimatu. «Tugev emotsioon õpetab kiiresti,» on kirjutanud ideed toetav publitsist Raul Rebane.